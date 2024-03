La militarización de las finanzas amenaza el futuro del patrón dólar (Parte II)

Nos parece pertinente retomar el primer artículo publicado dos meses iniciado el conflicto entre Rusia y Ucrania . Allí nos referíamos principalmente a lo que toda persona de sentido común espera para sí y sus congéneres, la paz . Seguidamente habíamos dicho que la paz no sería rápida. Hoy ya pasados 24 meses de violencia y muerte, desplazamientos forzados, desmembramiento familiares, destrucción de lazos sociales e infraestructuras históricas públicas y privadas de incalculable valor, convertidas en cenizas; recursos dilapidados para sostener la maquinaria de la muerte en ambos bandos y un pequeño puñado de beneficiados. Si todo ello es una descripción de lo que continúa ocurriendo después de dos años, la verdad que no nos enorgullece la tesis oportunamente esgrimida; lo más penoso que tampoco hoy podemos decir lo contrario, todo parece está aún peor.

Cuando escribimos que la paz no estaba cerca no lo hicimos por capricho o por algún mal querer belicoso o tendencioso; reflexionemos sobre el título, “La militarización de las finanzas amenaza el patrón dólar,” en el mismo intentamos comprimir la idea temporal que nos indica el verdadero trasfondo del conflicto lo que nos da cierto horizonte para conjeturar que no sería rápida la llegada de la paz. Una amenaza al sistema financiero internacional no es cosa que se resuelva en meses, ni siquiera años, pero la innegable “ militarización de la finanzas” la expulsión del acceso a los canales de financiamiento internacional de un Estado como medio, como dijeron las mismos autoridades que las promovieron, descalabrar la economía rusa e infligirle una derrota estratégica, como dijera que quien tiene los hilos de la moneda internacional la está utilizando como arma, lo que no deja lugar a dudas de una inevitable reacción en su contra, sino violenta .

Luego de tales atentados, más 700 familias de víctimas norteamericanas presentaron una demanda por un billón de dólares como indemnización contra tres príncipes, bancos, empresas y fundaciones saudís; motivando además, la fuga de 200 mmdd y poniendo en riesgo las inversiones árabes en suelo americano en torno de los 600 a 700 mmdd; recursos que se trasvasaron a euros [*] el uso del dólar como herramienta de presión ha venido escalando por distintas vías desde un tiempo atrás con distintas argucias, siendo la militar la que nos muestran las pantallas mientras promueven demandas de corte netamente económicas; quizás para asegurar algún apoyo interno que no sea puramente ideológico o emotivo. Ésta y otras decenas de actuaciones llevaría al entonces presidente de la corporación bancaria Al Rajhi Banking and Investment a expresar que “dejan al descubierto una conspiración americano-sionista contra la economía Saudi”[*], como lo demuestra la historia, en casi a todo lo humano el recurso de darle un toque de nobleza recurriendo a la ideología o la religión, etc. a simples actos vandálicos como la piratería tienen antecedentes bien documentados.

Tendencias centrifugas respecto del dólar

Dos décadas antes

Nunca se puede aseverar sobre la base de una interpretación lineal y simple de los acontecimientos, pero, si en franjas de tiempo cercanas, ocurren movimientos similares podemos estar frente a un buen indicador de que son reacciones asociadas, de tal modo podemos registrar que por el año 2003, Malasia, un país musulmán con casi el 65% de la rama suni y que en Arabia Saudi alcanzan al 85 y el 95% de la población, programo el inicio de operaciones con dinar oro: no se reemplazaría las monedas nacionales, puestos que se utilizarían en las transacciones internas, aquellas sí serían utilizadas para el comercio exterior entre países participantes sin existir inicialmente en forma física sino equivalente en oro[*], apenas el año pasado 2023, nuevamente se está en tratativas de utilizarlas esta vez, ya como reservas:

“El primer ministro Anwar Ibrahim dice que el gobierno revisará la idea de usar el dinar de oro como moneda de reserva.”[*]. Marruecos, Baherein, Iran y Arabia Saudita recibieron con interés la idea coincidente con la tendencia internacional favorable al oro manifiesta por China, Mongolia, Filipinas y Kazajstan [*]. China ha incrementado en dos años 205 toneladas sus reservas en dicho metal. En aquel momento, si bien la aparición del dinar afectaría la hegemonía del dólar sin favorecer linealmente al euro; puntualmente, el primer ministro malayo se pronunció a favor de que la compañía energética Petronas abandonara el dólar y asumiera el euro para las transacciones de gas y petróleo, según las insistencias al respecto no se explica solamente por la religión o una aversión puramente ideológica contra Occidente, que siempre es el mejor fantasma a agitar para acometer atrocidades.

image.png

Los musulmanes y creemos que cualquiera de cualquier religión tienen la libertad de proponer como obtener mejores rendimientos por sus bienes que otros necesitan, así lo sostenía Javad Yarjani ex-director de asuntos de la OPEP; “quizás sería mejor que los pagos por la venta de petróleo de los países productores sean hechos con el equivalente en euros del dólar americano. Entonces, la apreciación del euro beneficiaria a los productores, pero si el euro se desprecia contra el dólar, entonces los pagos deberían ser hechos en dólares estadounidenses. Esta es una forma de cobertura”[*], planteo similares lo habría realizado Indonesia.

Medio siglo antes

En la Cumbre de La Haya de 1969, los jefes de Estado o de Gobierno europeos definieron un nuevo objetivo de la integración: la unión económica y monetaria (UEM), no es de menor importancia saber que la iniciativa y consolidación lleva una trayectoria de medio siglo y habrá cosechado confianza al tornarse para otros actores internacionales en instrumento seguro y alternativo al dólar., habiendo sido de suma importancia el apoyo de los mismos EE.UU.

Al interior de la futura Unión los debates fueron más acalorados, Alemania sostenía que primero habría que acoplar las economías para luego avanzar hacia la moneda única; no obstante se prosiguió sin ello y según Milton Friedman, la iniciativa sería contraproducente tanto en lo económico como en lo político, sobre todo si primaban las primeras razones sin justificativos económicos. Los puntos de vista fueron numerosos, rescatamos para decirlo honestamente, las que van en la dirección de contextualizar el anclaje histórico de la realidad actual. Entre los visiones economicistas sería la de Martín Feldstein, Norteamericano, [*] una de las exposiciones más desconcertante aunque no menos cruda sobre lo que realmente estaba en juego detrás del euro, y abona la idea de fondo de la presente nota; en sus palabras: “de realizarse la unión monetaria cambiaría el carácter político de Europa en un sentido que pudiera conducir a conflictos en el mismo continente y confrontaciones con EE.UU.,” [*] para este autor el lanzamiento de la UEM era el evento político más significativo desde el final de la guerra fría.

Escenario como debería ser obvio, pasaría a estar bajo la atenta mirada de la Angloesfera encabezada por América del Norte y Reino Unido, en vistas de la franqueza con la que los representantes europeos habrían esgrimido sus razones para la unión política y monetaria; la del contrapeso a la influencia de EE.UU., en asuntos propios del continente como en la arena internacional. La actitud francesa fue más enfática que la alemana, dice Feldstein con gran acierto al evidenciar las contradicciones que, por ejemplo, pasaron desapercibidas a sus colegas economista y especialistas en cuestiones monetarias, “los franceses no esconden sus desacuerdos con Washington en relación a Medio Oriente, Rusia y aún con América Latina”. No sin razón siguen estando fuera de la estructura militar de la OTAN y anuncia que se unirá a la misma solo si un francés reemplaza al comandante estadounidense de las fuerzas de la OTAN en el Mediterráneo.

En la guerra actual de Ucrania, una Francia en manos de un líder bipolar respondiendo a intereses menos a la de los franceses que hace solo un año pretendía erigirse en mediador de paz, hoy quiere arrastrar al continente a una posible conflagración nuclear; lejos de la tradición francesa anti americana el querer convertirse en el cabeza de Estados Unidos de Europa, seguramente aprovechando la debilidad Alemana; tiene sus antecedentes firmes en la historia más reciente; “Mucha gente en Francia concibe a la unión política como un vehículo para dar a la política exterior francesa el respaldo de casi 300 millones de europeos” (Feldstein, Martin. “The Euro Risk” ibidem, Time, vol 153, no.3, 25 de enero, 1999, p.83) no obstante se vende que el imperialista es Putin.

image.png

Lo antes dicho nos parece de fundamental importancia debido a que estamos hablando del nacimiento, con apoyo de Estados Unidos del euro, moneda a la que irían trasvasándose los capitales denominados en dólares de productores petroleros etiquetados en el “eje del mal” acosados por las amenazas confiscatorias americanas. Sin el antecedente de la formación, desarrollo y consolidación del euro es altamente probable que los desastres en Medio Oriente pudieran haber sido diferentes. Si hace más de cuatro décadas, Europa y su moneda incluso sin habérselo propuesto, podría desafiar al dólar haciendo gravitar a su favor crecientes descontentos en áreas dominadas el; es plausible que en un movimiento defensivo habiendo fracaso las herramientas de la diplomacia comercial y financiera no les fue quedando de otra que arremeter con toda la “estridencia militar del unilateralismo bushismo y sus permanentes “guerras preventivas” energéticas, geopolíticas y sobre todo financieras, bajo la cobertura de las cámaras de montaje holliwoodense de la guerra contra el terrorismos global” (Alfredo Jalife Rahme Barrios, Los cinco precios del petroleo, p, 31).

Reacciones violentas propias de quien se siente amenazado y pone en acción todo su poderío para reafirmarse; defendiendo su preponderancia; lo que ocurre actualmente en Ucrania y ocurrió en Medio Oriente; dinamitaron la cooperación de Europa con sus vecinos de Medio Oriente y ahora cortan los lazos acercaban Rusia y Alemania principalmente, debilitando a su vez un acercamiento de Alemania con China y así seguirán por el Indo Pacifico, para no dejar esa área toda servida a China, razón por la que quieren descalabrar la sociedades europeas así poder concentrarse en su próximo juego geopolítico.

Las palabras de Javad Yarjani, director de asuntos de la OPEP, no parecen particularmente amenazante para Occidente “es muy posible que tanto el comercio bilateral entre Medio Oriente y la UE se incremente podría ser realizable cotizar el petróleo en euros considerando que Europa es el principal socio económico de tal región, incremento comercial y atracción de inversiones europeas al Medio Oriente”. Una de las razones fundamentales por las cuales el Eje, Paris-Berlin-Moscú se opusieron a la intervención militar en Irak y apoyaron los reclamos de éste por recibir pagos en Euros por sus hidrocarburos; eso sí fue particularmente amenazante, lo que siguió después más o menos todos lo conocemos.

Como marchan las sanciones contra Rusia

Petróleo

Para el 24 de febrero 2° aniversario del conflicto en Ucrania la UE necesitaban lanzar un nuevo paquete de sanciones cumpliendo con los simbolismos típicos que importan en Europa, así se acordó el paquete número décimo tercero, acuerdos iniciales que cada vez más desencuentros generan y ya nadie oculta las dudas de si realmente están funcionando o quien castigan.

Un curioso dato nos trae Robin Brooks, economista jefe del IIF, los fabricantes de automóviles alemanes habían aumentado sus exportaciones de vehículos y repuestos 55 veces a Kirguistán, siete veces a Kazajstán y cuatro veces a Armenia en dos años; usted saque sus propias conclusiones.

En marzo del 2022 Estados Unidos prohíbe la importación de petróleo, gas natural licuado y carbón de Rusia.[*] Por su parte, quienes impulsaron las sanciones continuaron adquiriendo productos rusos saltándose ellos mismos las restricciones que habían redactado, re-comprando por ejemplo a India combustible refinado previamente adquiridos en Rusia. China, Turquía, Singapur y Emiratos Árabes Unidos e India son los países gigantesca lavandería; estos países refinan el crudo ruso que termina en las gasolineras de Occidente,[*].

dolar petroleo 2022.jpg

Tales países aumentaron sus importaciones de Rusia en más del 140% en volumen, en comparación con el período de 12 meses anterior a la invasión, por un monto de 74.800 millones de euros durante los doce meses, y desde la prohibición del petróleo crudo de la UE hasta un año después del comienzo de la guerra, un 70% de las exportaciones de petróleo crudo de Rusia. Mientras en Occidente el mayor importador de productos derivados del petróleo de los países 'lavandería' fue la UE, cuyas compras ascendieron a 17.700 millones de euros. España a la cabeza importo 2,9 millones de toneladas; Australia gastó el equivalente a 8.000 millones de euros en el período de 12 meses después de la invasión, seguido por EE.UU. (6.600 millones), el Reino Unido (5.000 millones) y Japón (4.800 millones).

Desde China las exportaciones a Occidente fueron en (+94%), la India (+2%), Turquía (+43%), Emiratos Árabes Unidos (+23%) y Singapur (33%)", sostienen desde CREA en volumen una suba cercana al treinta %y por más del 80% en valor, un año después de la invasión. ¿Qué es lo que estamos comprando a los países lavandería? se preguntan en CREA (por sus siglas en inglés) Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, un think tank finlandés que publica de forma semanal y con exactitud los cambios en los flujos comerciales de petróleo y derivados, explican que la mayor parte de las compras fueron diésel (29%), combustible para aviones (23%) y gasóleo (13%).

La (KSE) Escuela de Economía de Kiev, que sigue las ventas de petróleo ruso, estima que Moscú ganará 178 mmdd (mil millones de dólares) aumentando a 200 mmdd el próximo año, por debajo del récord de 218 mmdd que obtuvo en el primer año de la guerra, como ingresos petroleros. Otra ficción ha sido el tope de precios, el crudo de los Urales cotizó 84 dólares el barril en octubre, mientras que el promedio de 90,78 fue el del Brent. La KSE estima que hay casi 200 petroleros en la sombra que transportan crudo y productos refinados del petróleo rusos, intercambiando lugares con una flota en la sombra que triplicó ese comercio a 2,6 millones de barriles por día.

Las cifras del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) del mes pasado muestran que China, India y Turquía han aumentado enormemente las importaciones de crudo ruso durante la guerra de Ucrania y podrían estar transbordando productos crudos o refinados a los mercados occidentales. Así las cosas, el crudo ruso partieron hacia sus socios principales y regresaron con valor agregado a los países Occidentales que lo habían prohibido, imaginamos que no han sido convidados por la fuerza a comprar.

Gas

Pese a la prohibición establecida en marzo del 2022, pasado 18 meses, por agosto de 2023, nos topamos con que las compras de GNL ruso por parte de la UE aumentaron un 40% respecto a los niveles anteriores a la guerra, Pero cuando la cifra de 2023 se compara con el mismo periodo de 2021, antes de la decisión del Kremlin de declarar la guerra a Ucrania, se observa un aumento del 39,5 %. “Un porcentaje increíblemente alto para el bloque, que ha condenado enérgicamente la invasión como un intento ilegal, brutal y despiadado de acabar con la independencia de Ucrania.” Brutal! El porcentaje de compras. EuroNews [*].

Como corolario final, el “FMI eleva las perspectivas de crecimiento de Rusia mientras la guerra impulsa la economía”, [*]. “Lo cierto que a Putin no solamente le va muy bien con este tema de las sanciones sino que nos guste o no le va ir mejor.” Fernando Cocho, analista de inteligencia, experto en conflictos internacionales: [*]

Por su parte, las importaciones de la UE de (GNL) procedente de EE.UU. fueron 148% más en los ocho primeros meses tras la invasión en comparación con el mismo periodo del año anterior, la mayor parte de este gas procede de perforaciones de esquisto. Las exportaciones estadounidenses de GNL son posibles gracias a la “revolución del esquisto", subraya Eli Rubín, analista de energía de la consultora EBW Analytics Group en Washington DC. Si no fuera por eso, EE.UU. estaría importando GNL, compitiendo con los países europeos por el suministro.

Muchos países europeos tienen prohibido por sus leyes este tipo de explotación, en 2011 Francia fue el primer país del mundo en prohibirla, unos años más tarde se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza, República Checa. Reino Unido paralizó las extracciones y España incluso tiene prohibida la compra, pero no parecen reflejarse en los datos de abril de 2019 que indican que las exportaciones de GNL de Estados Unidos a la UE ya habían aumentado un 272% al que se le suma la suba de los ocho meses. Podríamos creer que todo el descalabro es un accidente del destino o mejor aún, culpa del dictador Putin y su imperialismo, pero no.

Cuatro años antes, en julio de 2018, la Unión Europea había firmado una declaración conjunta con EE.UU. en la cual acordaron la importación de mayores volúmenes de GNL estadounidense, alejando la dependencia de la Unión del 40% del gas proveniente de Rusia; parece que los alemanes hubieran sido obligados por Rusia a construir dos gasoductos de incalculable valor económico de más de mil kilómetros y uno en funcionamiento óptimo por más de una década. Lo cierto es que EE.UU. ha estado dando pasos para convertirse en ese proveedor fundamental, lo que inevitablemente reduce a la UE a un papel de subordinación frente a los intereses anglo-estadounidenses, aun cuando no le convenga.

Trump lo había promocionado como “el gas de la libertad”, al considerar que “permitiría a los aliados estadounidenses un ‘acceso a una fuente segura y diferente de gas natural’ [*] USDOE, 2019), que compite con la producción y exportaciones de Rusia y países de Medio Oriente. Antes del inicio de la cumbre de la OTAN (11/07/2018) no oculto ante las cámaras su opinión de que “nunca habría de haberse permitido la construcción del Nord Stream 2”; que la tarea era “proteger” a Alemania (las comillas son nuestras) y otros países europeos de la dependencia del gas ruso,[*]. Si fuera poeta podría haber agregado, y pasar a depender de nosotros.

gasoducto nord stream 2.jpg Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Aun así, las limitaciones del gas de la libertad para suplir el volumen de provisión rusa fue notable por las decenas de gestiones emprendidas; “la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajó a Bakú en julio para firmar un acuerdo que duplica las importaciones de gas del bloque desde el autoritario Azerbaiyán,[*]; utilizando una red de gasoductos hasta Italia denominada Corredor Meridional del Gas. El entonces primer ministro italiano, Mario Draghi, viajó a Argelia para firmar una serie de acuerdos para aumentar las importaciones de gas. Una vez más, una red de tendido simplifica y abarata la importación del gas en comparación con el GNL, como el gasoducto TransMed de Argelia a Italia, creado en 1983. Por su parte Noruega, rica en gas, ha acelerado el suministro al resto de Europa gracias a la red de Langeled. Y en lo que respecta al GNL, Qatar también ha pasado a formar parte de la lucha de Europa por encontrar nuevas fuentes. Alemania gastó US$ 48.849 millones en importaciones entre enero y agosto, 290% más que el mismo periodo del año anterior” [Can US shale gas save Europe from its energy crisis?]

Como corolario, lo siguiente parece indicar por lo menos lo raro que parece estar la escena y el aspecto de las “limitaciones”; esto estaba ya ocurriendo en el mes de febrero del corriente; Europa busca garantías de EE.UU. tras la pausa en la aprobación de exportaciones de GNL; (1 de febrero de 2024.) El principal funcionario comercial de la Unión Europea discutió esta semana la reciente decisión de Estados Unidos de suspender las aprobaciones de exportación de gas natural licuado con altos funcionarios de la administración en Washington y le aseguraron que la decisión no pondría en peligro los suministros de la UE, dijo a Inside US Trade. Muy tranquilizador.

El 22 de marzo de 2024! Ayer! la administración Biden, anunció una pausa en los permisos pendientes y futuros para exportar (GNL) a países que no forman parte del Tratado de Libre Comercio hasta que el Departamento de Energía termine una nueva revisión de los impactos climáticos [*] Europa. Si Rusia después de proveer por más de diez años a buenos precios y sin pausa, Europa ya se encuentra pidiendo garantías a su nuevo proveedor, por lo pronto el panorama como mínimo es llamativo. Los analistas, sin embargo, dicen que las perspectivas a largo plazo para las exportaciones de GNL, particularmente a Asia, son más inciertas, "la respuesta que recibimos fue tranquilizadora: ciertamente no hay intención de, en cierto sentido, dañar el suministro de GNL a la UE". Dijo el principal funcionario comercial de la UE, muy tranquilizador. Esperemos no sea la misma tranquilidad que habían dado a Ucrania. Seria de suma importancia recalcar que Asia es el mayor consumidor de GNL del mundo, El 76% de la demanda mundial en el 2018 estaba concentrada en Asia, sumada a la grandes exportaciones que realizan Australia, Indonesia y Malasia, configuran a la zona del planeta como la región en la que tienen lugar los mayores flujos de GNL, próximo objetivo de la geopolítica Occidental.

En Alemania: la empresa eléctrica EnBW firmó un contrato por 0,75 mtpa, mientras que SEFE firmó un contrato por 2,25 mtpa. SEFE afirmó que la moratoria impuesta unilateralmente por el gobierno estadounidense le afecta como empresa y a la estabilidad y seguridad de suministro de los mercados energéticos europeos en general.[*]

La marcha de la industria europea

La estructura económica de la UE está en peligro; opinaba Noam Chomsky, “Europa tiene que tomar una decisión importante: ¿permanecerá dentro del sistema dominado por EE.UU., enfrentándose a un probable declive e incluso, según predicen algunos, a la des-industrialización? ¿O se acomodará de algún modo a su socio económico natural del este, rico en recursos minerales que necesita y puerta de entrada al lucrativo mercado chino?", a juzgar por la decenas de voces que se levantan y los malestares crecientes en la UE que además lejos de ser contenidos por sus líderes los azuzan e intimidan para el alistamiento militar.

En una reseña de la agencia de noticias china Xinhua sobre un informe del periódico alemán handelsblatt calcula que EE.UU. ha atraído a más de 60 empresas alemanas para que inviertan en el estado de Oklahoma y aumenten sus ganancias, como Lufthansa, Siemens, Aldi y Fresenius. Ampliando recientemente sus inversiones en casi 300 millones de dólares. Bayer asignó 100 millones de dólares para la construcción de un centro de biotecnología en Boston y la empresa química Evonik Industries planea gastar 200 millones de dólares en un centro de producción en Indiana; Volkswagen invertirá 7 mil 100 millones de dólares en Estados Unidos hasta 2027 y BMW dijo que hará una nueva ronda de inversiones en automóviles eléctricos en Carolina del Sur.

image.png

La “repatriación de capitales” eje de la campaña de y el gobierno de Trump está funcionando realmente bien, muy bien ya que se materializa incluso en el mandato del gobierno opositor; tanto como sus deseos de neutralizar el Nort Stream 2 y convertir a EE.UU., en potencia exportadora de GNL; no podemos negar que hay asuntos que los políticos norteamericanos pueden errar pero en esto de tener planes que se respetan sea quien sea el “inquilino” en la Casa Blanca es para admirar, que sea mera casualidad parece sospechoso.

China es otro destino que están mirando las empresas alemanas. La empresa química BASF hizo una inversión de 10 mil millones de euros para la construcción de una base integrada de clase mundial en Zhanjiang. A principios del mes pasado se inauguraron las primeras plantas. La industria alemana de punta es atraída por el acceso a energía barata para ser competitiva a nivel global. El canciller Olaf Scholz se apresuró, tarde; a proponer un nuevo fondo de la Unión Europea para ofrecer ayuda estatal a las empresas tentadas a emigrar por los subsidios estadounidenses.[*]

En julio, el gobernador del estado alemán de Sajonia Michael Kretschmer (Union Democrata Cristiana) [dijo] al periódico Die Zeit que aislar a Rusia y poner fin a la cooperación económica con ella era peligroso para Alemania; advierte por la des industrialización y una amenaza a la paz social; agregó que estaba preocupado por el impacto de las "sanciones" en la economía y la seguridad energética de Alemania, pidió "pragmatismo" en las relaciones con Moscú y demandó a la UE que impulsara las conversaciones de paz y suspendiera el conflicto en Ucrania. La oposición al actual gobierno en Alemania hace campaña abierta contra el seguidismo ciego Scholz a la OTAN, brega por restablecer el Nord Stream y acabar con las sanciones que le alejan de un proveedor de energía barata y amenaza incluso con alejarla del vasto mercado y Chino.

El ministro de fianzas Alemán Christian Lindner dijo que en Alemania es cada vez un poco más pobre por la falta de crecimiento, una crisis energética paralizante provocada por la guerra de Rusia en Ucrania y el fracaso de Alemania por mantenerse al día mientras China aumenta la producción de vehículos eléctricos son sólo dos de las múltiples razones del malestar. [*] En Italia ocurre otro tanto; en su informe, los presidentes de las confederaciones regionales declararon que el costo del gas y la electricidad se multiplicaron por diez: de 4 mil 500 millones de euros en 2019-2022 a los 36-41 mil millones que se proyectan en 2023. En Francia, un número récord de empresas quiebran; casi 9 mil de ellas se declararon en quiebra este año, absoluto récord en los últimos 25 años, según datos de Altares, informados por la emisora Franceinfo.

Las autoridades francesas están perdiendo la paciencia y amenazan a los huelguistas con la fuerza para que se dispersen y con multas de recortes salariales; una moda que no la impulso el libertario Adorni sino que ya se probó en uno de los países con las credenciales democráticas más elevadas Canadá, donde directamente le congelaron las cuentas a ciudadanos que participaron en protestas [*]; pero China y Rusia son las autoritarias.

No es para alarmar, pero no son pocas las voces que ven la tecnocracia, una combinación de identidad digital, desaparición del billete físico; como avances alarmantes contra las libertades individuales más básicas, que nos llega con el mejor de los disfraces; al no ser impuesto sino elegido y aceptado por nosotros mismos para mejorar nuestras existencias. No son pocos los que ven estas tendencias como experimentos sociales alentados por las elites globales para resolver el problema del sobrante de dólares y paradójicamente, el sobrante de pobres; para nosotros que estamos tan bombardeados por las ideas del equilibrio fiscal; un dato solamente en los últimos tres años EE.UU. Imprimió el 80% de los dólares billetes que dan vuelta por el mundo, una fiesta de la que tampoco participamos, es realmente para esquizofrénicos. Claramente que países que se consideren serios no quieren recibir más esos papeles a cambio por sus productos nacionales que no son infinitos y los billetes parece que sí.

Ya sea que no se den cuenta o que estén siendo cómplices, las acciones de la dirigencia de la unión están llevando a Europa a un futuro sombrío de manera irreversible opinan en Ategi, una consultora joven del país vasco dedicada a la gestión predictiva para la adquisición de materias primas. “Al lanzar la guerra sancionatoria, los países de la UE desencadenaron la pérdida definitiva de su soberanía. Hasta el momento en que se impusieron las sanciones ilegales, la estructura industrial europea ayudaba a que los países de ese continente mantuviesen cierta independencia en sus decisiones. Ahora las reglas serán dictadas por quién les provea los materiales y piezas sin los cuales no funcionarían los mecanismos tecnológicos con los que se sostiene la sociedad europea".

Si en algún momento se pensó que el euro podría ser un retador de peso a la hegemonía del dólar, la situación europea actual y el desempeño general de su economía además de su moneda muestran que esta posibilidad ha sido completamente liquidada entre las actuaciones de Zelenesky y la amenaza de una conflagración nuclear.

dolar euro ok.jpeg

El análisis de José Luis Cava, analista económico independiente: “Bruselas es un cadáver político, Europa se encuentra en un declive político, económico y militar y Alemania no podrá rescatarla, desde 2008 a la actualidad la economía de UE habría crecido un 6% mientras que la norteamericana más del 80%, estimaciones realizadas en dólares por el FMI; de continuar la tendencia para 2035, la diferencia entre ambas economías sería similar a la existente entre Japón y Ecuador”.; las causas de este declive son; el envejecimiento poblacional que dispara los gastos sociales, el traslado de empresas medianas y grandes a países donde existe una mayor demanda y regulaciones más favorables además de menores costos energéticos, otro motivo son las subvenciones tanto a particulares como a empresas, que ha llevado a estas a la caza de beneficios antes que a procurar innovaciones e igualmente los individuos, más tiempo dedicado al ocio y menos al trabajo".

La palabra de Alberto Iturralde, de Operativa Dax: “Cuando Rusia entra en Ucrania todo el mundo se dio cuenta que el euro no vale absolutamente nada, desde entonces la moneda de la unión hace lo que a EE.UU. le de las ganas, ya no es lo que era en los 80 que se hablaba de dos bloques, hoy el euro dólar no puede enfrentar a ningún bloque, los americanos ya dieron órdenes a sus títeres europeos para que mentalicen a sus ciudadanos de que Rusia se los va devorar, es decir Europa está totalmente colonizada, hoy no es nada al igual que su moneda”.

Algunas de las voces que abonan esta perspectivas: desde el propio Departamento del Tesoro de EEUU se remiten a unos comentarios que la secretaria Janet Yellen a una entrevista dio en abril de 2022 con la CNN, reconociendo que "existe el riesgo, cuando utilizamos sanciones financieras vinculadas al papel del dólar, de que con el tiempo pueda socavar su hegemonía".

Por su parte, Jack Matlock ex embajador de EE.UU. en la Unión Soviética (94 años de edad) dijo: “ El uso de la posición dominante de las finanzas por parte de los EEUU como arma, terminara en un fracaso”; Matlock no es un improvisado, y nos recuerda que si nos azuzan con la idea de una Rusia imperialista de que los países bálticos corren peligro frente a la Federación, Matlock recuerda en su nota a todos aquellos que consideran que Rusia siempre ha estado cometiendo atrocidades contra sus vecinos, que uno de los últimos actos legales del consejo soviético antes que la URRS colapsara fue devolverle a los países bálticos su status de independencia, negociaciones de las que personalmente participo, no lo lograron tras el proceso de desmantelamiento de la URSS liderado por el presidente electo de la Federación. El embajador recuerda haber acompañado al presidente George H. W. Bush en un vuelo de Moscu a Kiev donde insto a los miembros de la Rada ucraniana a unirse federación voluntaria iniciativa de Gorbachov y dejar de lado los nacionalismos suicidas. [*]. Muchos líderes mundiales comenzaron a percibir que la predominancia del dólar en el mundo está siendo utilizada como arma para impulsar las prioridades de política exterior de EEUU y castigar a quienes se oponen a ella (Bloomberg). Prácticamente a expulsado a Rusia del sistema bancario mundial, “para gran parte del mundo, ha sido un duro recordatorio de su propia dependencia del dólar, sin importar su posición frente a la guerra”. Daniel McDowell, author de “Bucking the buck; US Financial Sanctions and the International Macklash Againt the Dollar.

Si bien actualmente no se avizora con claridad un retador de peso a la hegemonía del dólar; actualmente la fuerza desestabilizadora más importante proviene, a diferencia de otros momentos de la historia, no de una potencia revanchista y agresora del statu quo prevaleciente sino, paradójicamente, de la misma potencia dominante, como quedó de manifiesto con la radicalización del unilateralismo estadounidense promulgado a partir del desconocimiento de la autoridad de la ONU por parte de la OTAN, encabezada por EE.UU., en el conflicto balcánico de 1999 y, más aún, por la campaña anti-terrorista que condujo a la invasión de Afganistán e Irak.

Brasil y China llegaron recientemente a un acuerdo para liquidar el comercio en sus monedas locales, buscando evitar el dólar en el proceso. India y Malasia firmaron un acuerdo para aumentar el uso de la rupia en negocios trans-fronterizos. Incluso Francia, el eterno aliado de Estados Unidos, está comenzando a completar transacciones en yuanes. Pakistan está estudiando la posibilidad de pagar en yuanes las importaciones de crudo ruso, según declaró el mes pasado el ministro de Energía del país, publicado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Y Corea del Sur e Indonesia; acordó impulsar el uso de las monedas de sus miembros para el comercio y la inversión regionales; acuerdo para promover el intercambio directo del won y la rupia. Emiratos Árabes Unidos dijeron que estaban en conversaciones iniciales con India sobre formas de impulsar el comercio no petrolero en rupias.