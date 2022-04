Los medios masivos saben mucho del pulso de las masas, sus deseos, miedos y esperanzas, pero generalmente poco o nada mercados, menos de guerras; la información que reproducen no suelen ser de primera mano, se la ponen en las mesas de redacción las principales agencias de noticias; ni estos ni aquellos participan en las cocinas de los estados mayores, ni de los bancos centrales; y ni estos ni aquellos, en sus declaraciones a la prensa revelan verdades; sus declaraciones buscan efectos, emiten “mensajes” por ser interpretados.

PAG17-UKRAINE-CRISIS-R_opt.jpeg SÍMBOLOS. El rublo, el gas y la bandera de Rusia. Las exportaciones de hidrocarburos a Europa entran en zona de peligro.

Si la moneda rusa, a casi 30 días exactos después del inicio del conflicto que derivó en la aplicación de severas sanciones al sistema financiero ruso, experimenta una fuerte revalorización frente al dólar hasta casi el mismo nivel de los días anteriores al inicio de las operaciones. ¿Dónde es que impactaron las drásticas sanciones?

El 14 de abril del 2021 el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov, había declarado, “el Kremlin no descarta la desconexión de Rusia del sistema de pagos occidental SWIFT”4, si un año antes el gobierno ruso estaba teniendo en cuenta esta posibilidad; la lección que Occidente debería tomar es que a diferencia de ellos, existen otros países y estados en el mundo que hacen lo que dicen y dicen lo que hacen. Valga la redundancia, hacen a las condiciones mínimas de cualquier institución. Los comportamientos diplomáticos se reflejan en las tendencias financieras y económicas y viceversa, cuando los primeros son ignorados sistemáticamente comienzan a ocurrir los segundos, pero si estos también se ignoran, las palabras ya nada trasmiten y no faltara mucho para que solo comiencen a hablar las balas.

Los movimientos tectónicos que involucran grandes conflictos, comienzan en las áreas del poder blando (soft power)5, para el gran público y sus gerentes, los medios masivos de comunicación “aparecen” como icebergs engañosos o fantasmales, nos entretenemos con sus desplazamientos y sus formas; también hacen al negocio de las audiencias, desentrañarlos, llegar al fondo del asunto haría imposible mantener la tensión mediática, el entretenimiento. El bombardeo diario de imágenes en su búsqueda por presentar a Rusia y sus soldados como salvajes, inhumanos, y a su contraparte como provenientes de la cultura cinematográfica angelada; ¡llegando a lo inaudito!, las decisiones internacionales del más alto nivel tomadas sobre la base de videos de un minuto de Tik Tok.

Pero volvamos al rublo que es lo que nos convoca, los movimientos financieros del más alto nivel aunque se mantengan en reserva para el gran público, no significa que no estén siendo monitoreados; por ejemplo “ya en el año 2016 Rusia, China y Arabia Saudita se desprendieron de bonos del Tesoro de Estados Unidos por valor de 37.900 millones de dólares (19 millones eran de Riad)” 6,7; hecho que nos lleva más atrás, es posible que en 2001, Rusia haya registrado que el mundo se encontraba endeudado y si ellos iban a adoptar alguna posición bélica no podían encontrarse en las mismas condiciones.

Rublos Foto: SHUETTERSTOCK

En el área diplomática, ya “en 1996 Boris Yeltsin se quejó de la primera fase de la expansión de la OTAN; nos olvidamos, pero peor, en 1994 se conoció púbicamente; como si fuera poco, peor aún, ya en 1993 Bill Clinton lo había estado promoviendo. En ese entonces “si la OTAN decide aceptar a las repúblicas de la ex URSS, Rusia revisará su relación con esta alianza" 8; había dicho Yeltsin, aún más cerca en el tiempo, en 2007 “¿El discurso de Putin en Múnich en 2007 predijo la crisis de Ucrania?”9

La respuesta es positiva, la OTAN tenía información de sobra; pero siguió redoblando la apuesta. Respecto de las reservas internacionales, Rusia aumenta la compra de oro en 2019 y gira en la compra de papeles de los EUA por papeles chinos; “alrededor del 16% de las divisas de Rusia se mantienen actualmente en dólares, frente al 40% de hace cinco años; alrededor del 13% ahora se mantiene en renminbi chino. En enero 2022; las reservas internacionales del gobierno ruso en divisas y oro estaban en niveles récord, con un valor de más de US$630.000 millones”10.

Ahora bien, si pudiéramos establecer algunas ideas claras desde un principio para saber en qué escenarios nos estamos moviendo, sin que las noticias nos enturbien y salgamos de la lógica de sus narrativas y cuentos que nos plantean , tratando de volver a la realidad, detrás de tanto ruido; debería quedar claro que estamos asistiendo a la Tercera Guerra Mundial11; las guerras ya están definidas, esta es una guerra, estamos asistiendo frente a un cambio del orden mundial, el objetivo está definido y es “destruir al dólar”; como segundo punto que debería quedar claro.

Prácticamente al finalizar la cuarta semana del inicio de las operaciones militares y no más del segundo día de la quinta (el martes 29 de marzo), se registra una “vuelta a la calma de los mercados” la prensa los relaciona con los inminentes anuncios de la paz; hay retiradas de tropas de los alrededores de Kiev; no obstante, por no decir inmediatamente, se produce la primer incursión de ataques ucranianos en territorio ruso, no mucho más tarde, graves denuncias cruzadas sobre decena de ejecuciones de civiles en las callestras la retirada de las tropas rusas o tras la recuperación por parte de los ucranianos.

La paz no se encuentra a la vuelta de la esquina. Lo único cierto es que el rublo recupera el nivel de prácticamente todo lo perdido en apenas y casi treinta días exactos.

PAG16-17-UKRAINE-CRISI_opt.jpeg PODER. El presidente Vladímir Putin responde golpeando las necesidades de la UE.

En esta guerra, es tan destructivo el armamento militar como el económico, sobre todo para regímenes autocráticos como Rusia y China donde se abrigan los mayores temores a las revueltas sociales; a sabiendas, Occidente arremete mediante una seguidilla de restricciones económicas para acorralar al régimen y desestabilizar su economía; y también su política, dicho por ellos mismos. Para detener el avance de las tropas, será la declaración más cívica; incapaz de impedir la expresión sin filtro, del variopinto abanico de funcionarios, organizaciones y organismos, que expresan sin tapujo que, de lo que esto se trata, es de una “guerra económica”; “descalabrar la economía rusa, detener las operaciones militares e incluso destituir al presidente ruso”12.

Evolución de indicadores tras las sanciones y la recuperación del rublo

Los primeros efectos de las sanciones hicieron trepar con fuerza al dólar frente al rublo hundiendo a este; dirigiéndose a los 160 rublos por dólar, posteriormente a niveles de 100, antes del inicio de la operación militar habría que entregar alrededor de 80 rublos por dólar. Acabada la cuarta semana y el segundo día de la quinta desde el inicio de los enfrentamientos y la segunda o tercera de las sanciones, tras la intervención del Banco Central de la Federación con el objeto de apreciar la moneda nacional frente al dólar en torno de los 80 por dólar, cercano al nivel previo del conflicto, “la moneda estadounidense cedía más de un 5% en la sesión y llegaba a cambiarse por 84,5112 rublos, el peor cruce del dólar desde el pasado 25 de febrero”13.

Rublo Guerra Rusia.jpg

El marco de estos sucesos se da casi en la misma semana en que el régimen de Moscú informa que solo recibirá pagos en rublos por sus exportaciones a países hostiles; prácticamente al mismo momento el Banco Central de Rusia emite una comunicación que comprará oro a las instituciones de crédito fijando su valor de referencia en cinco mil rublos el gramo.

Así entonces, los objetivos reales de esta guerra lo que buscan los contendientes tras el ruido de los horrores y las vidas de los ucranianos y los soldados rusos es realmente dañarse las economías; ocurre que a nivel más profundo aun que los movimientos financieros entre países, ya todo el mundo sabe que el dinero FIAT 14 es basura, papel impreso, no hay nada detrás de ellos; razón por la cual Rusia dice: a mí no me pagan con papelitos que imprime Powell por las noches en la Reserva Federal o Lagarde en el BCE, a su vez Occidente tampoco acepta los papeles que imprime Putin en los alrededores de Moscú. Pero entonces, ¿cómo se resuelve esto? Hay que seguir consumiendo gas, petróleo, carbón.

La respuesta debería ser clara; ¡en oro, el oro, esa es la clave! Todos estos movimientos están llevando a colocar de nuevo al oro en el centro del sistema. El banco central de Rusia entonces decide comprar oro físico a 5.OOO Rublos el gramo. ¡esto es la Guerra en estado puro!

El mensaje que envían las autoridades y el Banco de Rusia a Occidente es: si quieren comprar mi petróleo, el gas u otros materiales básicos, me pagan en rublos o me pagan en oro. Al establecer el Banco Central de Rusia que el precio del gramo del oro son cinco mil rublos, en realidad está fijando la cotización del rublo frente al dólar, observando lo que vale el gramo de oro en dólares, vemos que estos 5 mil rublos por gramo de oro, equivalen a 80 rublos por dólar. Muy cerca de la meta fijada.

Rusia y China no pueden atacar directamente el papel de reserva del dólar, ya que, para hacerlo, China tendría que quitar todos los controles de capitales, incurrir en un gran déficit comercial para exportar Yuanes a todo el mundo y además tener un mercado de bonos muy robusto, organizado y desarrollado, que realmente no lo tiene ni lo va conseguir.

¿Cómo entonces atacaríamos a Occidente si fuéramos Rusia y China? está clarísimo! ¡con monedas respaldadas en oro! ¡Oro o materiales básicos! ¿por qué? porque tras Bretton Woods, cuando Occidente emite papel sin respaldo de oro es el inicio del deterioro de su sistema, entonces rusos y chinos dicen, como no vamos a seguir teniendo dólares como moneda de reserva, no se preocupen, les vamos al corazón, ofreciendo una moneda respaldada en oro. ¡Y esto les encanta a los inversionistas!

Lo importante de esto es que observemos la tendencia por la se mueven; no vamos a crear un sistema alternativo al dólar, sino que vamos a utilizar monedas alternativas respaldadas por oro y también materiales básicos15; entonces cuando Occidente quiere comerciar con Rusia; o entregan oro o entregan rublos; en caso que no tengan estos, el Banco Central ruso les dirá, estamos dispuestos a comprarles oro y les entregamos rublos, 5 mil por gramo. El mensaje implícito que envía el Banco Central es ¨el rublo es una moneda respalda por oro y materiales básicos¨ y esto es tremendamente atractivo para los inversores, puesto que todo el mundo sabe, lo más arriba indicado sobre las monedas fiat, como son el dólar o el euro; es lo que ocurre en el sur de Europa, donde no controlan el gasto público, imprimen dinero y el Banco Central de Alemania les entrega los euros que quieren, eso es insostenible, es vox populi y por eso, China y Rusia van atacar directamente por esa vía, esto nos puede permitir tener una mejor compresión de todo; se vislumbra un sistema monetario multipolar respaldado en bienes físicos.

Actualmente Rusia ya cobra a China por sus exportaciones de petróleo en oro, utilizando la Blockchain para verificar el oro; eso sí, como ambos tienen raíces comunistas, los tratos son muy curiosos, el oro aún no ha sido entregado, están depositados en la bolsa de Shanghái, en cuentas rusas.

¡La bolsa sube animada por la cercanía de las negociaciones de paz, han dicho los periódicos! Aquellos que por lo menos lo registraron, as finanzas se recuperan casi a los mismos valores anteriores a la invasión. ¡Pero esto no es así! Esta es la típica costumbre del periodismo de asociar movimientos financieros con las últimas noticias; según lo que estamos describiendo en sus intentos por predecir y pretender estar por delante de los hechos, nunca lo están, pero sirve al entretenimiento, y sobre todo a la contribución al pánico, algo esencial en el mundo de las inversiones.

Recordemos lo que decían los medios al principio de la invasión especial; ¡que el petróleo se iba a disparar! ¡Que las bolsas se iban hundir! ¿Cuándo cayeron en mínimo las bolsas? el 24 de febrero! después de eso no han hecho más que subir y solo estuvieron subiendo y con fuerza, ¿porque?, porque así se lo hacen sistemáticamente en todas las guerras.

La recuperación del rublo posiblemente no se hubiera dado si antes no se le hubiera hundido por las sanciones; pero estas no se hubieran materializado si antes no se desataba el conflicto armado y este no se hubiera desatado si la diplomacia hubiera funcionado. Ahora hablan las balas y los hechos, la cercanía a la paz de hace tres semanas atrás, son permanentemente boicoteadas por los dos actores que más tienen que ganar EU y su aliada hermana Gran Bretaña, azuzando a la que más lleva de perder, Ucrania; y una Europa pasmada que deberá pagar de su bolsillo el encarecimiento y también el descalabro de su economía con una ciudadanía que aún no se ha manifestado

De modo que las tendencias hacia un cambio del orden mundial, hubieran sido más difíciles de apreciar, sin los eventos dramáticos a los que asistimos, habiendo revisado las intervenciones diplomáticas, las acciones reales de Occidente y su contraparte en el área de las finanzas nacionales ahora ya asistimos al alineamiento de las palabras con los hechos por parte de los principales actores involucrados. Por parte de Occidente de este lado del continente, Mark Milley, Jefe del Estado Mayor Conjunto de los EEUU; alerto ante el Congreso, en la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el 5 de abril, sobre el presupuesto de la defensa para el año fiscal 2023, “situación en Europa del Este, se vuelve cada vez más inestable, y crece la posibilidad de un conflicto internacional de mayor envergadura en la que se involucre China además de Rusia”; dice el mismo militar ahora devenido en analista económico y político “ambos países antes mencionados tienen la intención de cambiar las reglas del actual orden global”; mientras en el viejo mundo una semana después desde Bruselas “la OTAN advierte a los aliados que se preparen para un conflicto en Ucrania de meses, incluso años16.

Como si esto fuera poco, iniciamos la segunda semana de abril con las declaraciones del canciller ruso Serguei Lavrov “La invasión a Ucrania busca terminar con la dominación total de los EEUU”, por lo pronto en esta oportunidad todos parecen más sinceros. Llegados a este punto podemos concluir que nadie cree que la moneda rusa o china se convertirá en monedas de reservas alternativas al dólar, por lo menos en el corto plazo; lo más probable que ocurra una balcanización financiera y monetaria donde lentamente la hegemonía del dólar comience a ceder pero también la del Euro que ya está absorbido por el dólar. El fracaso de la política para resolver esta tensión latente debido a los grandes intereses en juego dio pie a la guerra, pero una vez embarcados en ella la paz no parece próxima, los cambios ya casi diarios en los objetivos militares son atribuidos por la prensa y la guerra mediática a montones de supuestos imposibles de conocer, y es posible que sigan cambiando porque una tensión de tamaña envergadura como la de una disputa por establecer un orden económico mundial no se resolverá en una batalla.

