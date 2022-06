La leche, un alimento valioso de nuestras mesas

El consumo de leche ha evolucionado no solo en la Argentina si no a nivel mundial. Hoy la innovación industrial y los avances científicos han permitido lograr desarrollos muy significativos en la industria lechera, convirtiendo a la leche en un bien de fácil acceso para gran parte de la población y adaptándose a distintas necesidades. Por ejemplo, adecuando el tenor graso según las necesidades, fortificada con nutrientes esenciales en diversas etapas de la vida, como son el hierro, la vitamina D, el calcio, las proteínas entre otros, logrando así leches funcionales que conservando los nutrientes propios del alimento proporcionan también un plus nutricional desde la infancia a la edad adulta.

También, hoy en día se conocen sus beneficios relacionados con el deporte y su uso como alimento para una rehidratación y reparación muscular eficiente después del ejercicio físico, lo que sirvió como puntapié para innovar en leches con mayor aporte de proteínas que pueden ser usadas de diversas maneras tanto solas como en preparaciones para contribuir a la recuperación y regeneración muscular post entrenamiento.

Este alimento tan versátil y funcional, ha logrado adaptarse a los cambios en los hábitos y las necesidades de los consumidores actuales. Si bien la intolerancia a la lactosa es un problema, en nuestros días tiene una una explicación y desde luego una SOLUCIÓN para que las personas que padecen intolerancia puedan consumir leche. Es importante seguir transmitiendo este mensaje ya que según la encuesta de Kantar “Los argentinos y los lácteos” de 2021 el 72% de los argentinos cree que los intolerantes a la lactosa no pueden consumir productos lácteos y a su vez, el 10% desconoce si se puede o no consumir. Esta desinformación provoca la restricción de alimentos nutritivos como es la leche.

La leche es historia y está en la historia por su excelente composición nutricional, porque forma parte de las recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina de todos los tiempos, pero por sobre todo porque es sinónimo de familiaridad, de momentos cotidianos compartidos, asegurando así una alimentación completa y equilibrada de nuestras familias.

Nutricionista (MN Nº10.591) e integrante del equipo del Departamento Nutricional de Mastellone Hnos.