Comenzó "el plan de salvataje a Macri"

La histórica disputa jurisprudencial sobre si la competencia debe recaer en aquella jurisdicción, donde ocurrieron los hechos (Capital Federal), o donde exista una mejor y eficaz administración de Justica (Lomas de Zamora), quedó embarrada por la inclusión de la política en el ámbito judicial. Recordemos aquel famoso dicho, “cuando la política ingresa en los tribunales, la justicia sale por la ventana”, alocución que Arribas se atribuyó, increíblemente, como de su autoría durante su indagatoria y que nos causa bastante gracia a los hombres que conocemos el derecho.

Sorpresivamente, esto ocurre cuando parte de los jueces de Comodoro Py avanzaban sobre las causas contra Mauricio Macri y se presumían inminentes los llamados a indagatoria sobre el ex Presidente.

Causa Correo, Peajes, Molinos, Panamá Papers, soterramiento del Sarmiento, entre otras causas.

Estas últimas, fueron reactivadas recién para fines del 2019, luego de permanecer “encajonadas” durante varios años. Así, Macri comenzó a recibir resoluciones desfavorables que detonaban inevitable su acusación en un inmediato llamado a indagatoria.

Ante los inminentes procesamientos en Lomas de Zamora de la cúpula de la AFI macrista, principalmente de Magdalani y Arribas, la causa pasa a Comodoro Py y comenzaban mis suspicacias, que resultaban muy diferentes a las opiniones que se vislumbraban en los medios y de varios estándares políticos. La idea de Py, de salvar a Macri, se relaciona con los sobreseimientos de las cúpulas más altas de la AFI y enterrar, procesalmente, a los imputados de menor envergadura o cuyas pruebas resultan inverosímiles, como ocurre con gran parte de los imputados del Servicio Penitenciario Federal. Estos últimos, al igual que muchos agentes de la AFI, sin implicancia ni relación directa con las conductas delictivas del ex Presidente junto a Silvia Magdalani y Arribas, como chivos expiatorios del plan de Salvataje al ex mandatario.

Si teníamos dudas del plan mencionado, la intervención de Stornelli como fiscal de la causa deja a la luz ya, de manera burda y cinematográfica, la intención de ejecutarlo de manera inmediata. Sin perjuicio de ello, Stornelli se excusará de inmediato y, si no lo hiciere, no resistiría el más mínimo fundamento ante el primer planteo de recusación. Si algo me queda claro, es que el Fiscal procesado en dolores no llevará las riendas de la presente investigación.

Cabe agregar que la causa será girada de inmediato por el Juez Auge a la Dra. Capuchetti, sin perjuicio de la vía recursiva extraordinaria intentada por el Abogado de Cristina Kirchner. Difícilmente esta vía impugnativa resulte favorable teniendo en cuenta el criterio de la CSJN en tratar planteos de similares sucesos. Seguramente la Sala cuarta rechace el recurso y la queja quede un largo tiempo en el máximo tribunal de la Nación. Mientras tanto se ejecutará lo ordenado por el tribunal superior en materia penal.

Luego, se discutirá si la titular del Juzgado Federal N°5 de Comodoro Py debe intervenir. Un sinnúmeros de planteos de recusación recaerán próximamente, lo que tornara que la causa duerma un largo rato sin novedades trascendentes de la investigación. “El plan de salvataje a Macri” comenzó, pero difícilmente resista en el tiempo, pues encubrir al ex Presidente no es enterrar la causa, sino salvarlo a él y a la cúpula de la AFI, a costa de un sinnúmero de imputados que, increíblemente, hoy en día se encuentran implicados sin pruebas concretas.

Para finalizar, no resulta de más, mencionar que la primer ayuda que recibieron los encargados de ejecutar el salvataje, vino de Lomas de Zamora, cuando la Fiscal Icardona solicitó la falta de mérito de Federico Nieto, mano derecha, secretario y amigo del ex mandatario Mauricio Macri.

(*) Abogado penal, profesor de la UBA.