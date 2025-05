Reinventarse después de los 40: el salto hacia lo que sigue

Reinventarse después de los 40 ya no es una rareza ni una crisis. Pero la reinvención no se trata solo de encontrar un nuevo trabajo, sino de repensar cómo queremos vivir el tiempo que tenemos por delante.

La idea de una única carrera para toda la vida está quedando atrás. Reinventarse después de los 40 ya no es una rareza ni una crisis, sino un camino cada vez más transitado por quienes buscan una vida con más sentido, impacto y propósito. Sin embargo, la reinvención no es solo un cambio de empleo o industria: es una transformación interna profunda que exige revisar creencias, desafiar estructuras y aprender a convivir con la incertidumbre.

Me toca muchas veces, como experta, trabajar con clientes que enfrentan este desafío. No es una temática nueva, pero en este momento histórico alcanza una complejidad mayor porque la longevidad está en aumento, y eso cambia las reglas del juego. Vamos a vivir más años, lo que significa que vamos a querer seguir trabajando y encontrando sentido en lo que hacemos, y para ello necesitamos aprender a adaptarnos de manera más fluida y consciente. Pero la reinvención no se trata solo de encontrar un nuevo trabajo, sino de repensar cómo queremos vivir el tiempo que tenemos por delante. La tecnología, con su capacidad de automatización y optimización, probablemente nos libere de muchas tareas rutinarias, abriendo la puerta a un nuevo paradigma donde el trabajo ya no ocupe el centro de nuestra identidad ni de nuestro día a día.