A 13 años de la Ley de Identidad de Género: el trabajo también es un derecho

El 9 de mayo de 2012, Argentina aprobó una ley que marcó historia. La Ley de Identidad de Género permitió, por primera vez, que las personas trans y travestis pudieran acceder al reconocimiento de su identidad sin tener que judicializarse ni pasar por diagnósticos médicos. Fue una conquista del movimiento, pero también una apertura hacia un país más justo, donde la identidad no sea motivo de exclusión. Ese paso fue clave para que muchas personas pudieran existir legalmente , pero aún queda mucho por hacer para que también puedan vivir con dignidad.

El trabajo. Una deuda pendiente

El acceso al trabajo sigue siendo una deuda enorme. Si comparamos los datos del Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica (2023) con los datos del INDEC, la desocupación entre personas trans y no binarias más que duplica la media nacional. Desde Grow – género y trabajo, sabemos que el empleo no solo garantiza ingresos, sino también estabilidad, autonomía y sentido de pertenencia. Por eso, insistimos en que no hay bienestar posible si en los espacios laborales hay silencios, discriminación o invisibilidad. El derecho a ser quien una es, también debe garantizarse en el día a día del trabajo.