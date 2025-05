"Voy a ser mamá": uno de los mayores quiebres de una mujer profesional

Hace ya un par de generaciones que las mujeres estamos insertas en el mercado laboral tanto como los hombres. Si bien sigue existiendo una brecha que no podemos negar, son cada vez más las que estudian y se capacitan, construyen una carrera exitosa, ascienden a roles de liderazgo, tienen equipos a cargo o incluso crean sus propias empresas. Y muchas de ellas también son madres .

Una creencia que aparece frecuentemente en la mente de las mujeres es que la maternidad va a “limitar” su productividad o capacidades laborales. Muchas se enfrentan a temores. ¿Cómo va a funcionar mi negocio si yo no estoy tan presente? ¿Cómo estará mi equipo luego de que vuelva de la licencia? ¿Y si en la empresa se dan cuenta que no soy tan necesaria? ¿Voy a seguir creciendo en mi carrera o me voy a estancar? ¿Cómo podré atender a mi hijo si tengo que estar en el trabajo ocho horas al día? Y todas estas dudas aparecen junto con las emociones tan fuertes y los cambios físicos y biológicos propios del embarazo.