La brecha entre agendas ya supera a la del blue

Más difuso es el entuerto en el que está el Consejo de la Magistratura. Su no funcionamiento en lo que queda del año puede ser considerado un costo hundido que no requiere correr para regularizar la situación de quienes sean los representantes por el Senado y ahora por Diputados. Cierto es que ingresó un per saltum de Luis Juez para que la Corte se aboque al tema, como adelantó Ámbito, pero que por ahora no ingresa en el temario de agenda para el acuerdo de esta semana. El apuro es externo. Dentro del propio Consejo surgió una línea intermedia que conversa una solución “salomónica”: que no se integre ni Martín Doñate por el kirchnerismo ni Roxana Reyes por la UCR. Esto implicaría forzar al máximo los reglamentos para que el Consejo funcione igual pero con dos integrantes menos. Difícil es que no haya un pataleo cruzado donde ambos sectores judicializaron. En el cuarto piso del Palacio insisten en que por respeto institucional deben normalizar el Consejo con alguna clase de resolución. El problema es que en este tipo de causas siempre hay un perdedor. La semana pasada se regularizó todo el lote de contratos que permanece en vilo cada fin de año, hubo “corridas” –como se le llama a los ascensos encadenados- y, puertas adentro, sostienen que administrativamente está todo funcionando como siempre. Distinto es el clima interno por los aumentos adeudados por partidas que el Poder Ejecutivo no está remitiendo, a tono con el enfrentamiento público del oficialismo con el Poder Judicial. Ese asunto está caliente y queda descartada la consulta que se efectuó acerca de si la Corte podría salir al rescate utilizando el Fondo Anticíclico que posee. Esos fondos no están asignados al Consejo y su stock se agotaría. El malestar es extensivo también al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que están con la mano extendida esperando que se cumpla con el aumento prometido. Las miradas se dirigen al jefe de Gabinete Juan Manzur.