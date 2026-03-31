Casación recibió al ministro Juan Bautista Mahiques: analizaron vacantes y la implementación del sistema acusatorio + Seguir en









En un encuentro institucional, las autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal y del Ministerio de Justicia repasaron los pliegos de magistrados enviados al Senado y la puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal en todo el país.

Casación se reunió con Juan Bautista Mahiques.

La Cámara Federal de Casación Penal recibió este martes al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al secretario de Justicia, Santiago Viola, en una reunión institucional centrada en la cobertura de vacantes judiciales y la implementación del Código Procesal Penal Federal en los distintos distritos del país.

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El encuentro se llevó a cabo en la Sala de Acuerdos del tribunal y estuvo encabezado por el presidente del cuerpo, Diego G. Barroetaveña. También participaron los jueces Guillermo J. Yacobucci, Javier Carbajo, Daniel A. Petrone, Ángela E. Ledesma, Carlos A. Mahiques, Mariano H. Borinsky y Gustavo M. Hornos.

Durante la reunión, el ministro expuso los lineamientos de gestión de la cartera a su cargo y se refirió a los avances relacionados con los pliegos de magistrados elevados el pasado 25 de marzo al Senado, además de las diligencias en curso para cubrir las vacantes existentes en distintos tribunales.

Otro de los ejes abordados fue la implementación del Código Procesal Penal Federal y su puesta en funcionamiento en todos los distritos jurisdiccionales. En ese marco, se analizaron las necesidades operativas y de gestión que demanda el proceso, con especial énfasis en el rol de coordinador institucional que cumple la Casación dentro de ese esquema.

Tras dos años de parate y con la asunción de Mahiques envían más de 50 pliegos para cubrir cargos judiciales El Gobierno envió una fuerte señal este lunes con el envío al Senado de la Nación de una primera tanda de 52 pliegos para cubrir cargos vacantes de magistrados en fiscalías, defensorías y juzgados de todo el país, una de las metas que se fijó el Ministerio de Justicia que ahora conduce Juan Bautista Mahiques.

Se trata de una decisión relevante, ya que desde mediados de 2023 no se designan magistrados en un contexto de vacantes en el Poder Judicial. Además, es la primera vez desde la asunción del presidente Javier Milei que el Ejecutivo envía pliegos para cubrir cargos judiciales. Los expedientes ingresarán a la Cámara alta en tandas sucesivas y deberán atravesar el análisis de la comisión de Acuerdos, presidida por el senador riojano Juan Carlos Pagotto, antes de llegar al recinto. Las vacantes alcanzan a los fueros penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social, en una estructura judicial que acumula cientos de cargos sin cubrir.