La Justicia ordenó el pago de salarios a los trabajadores de FATE

Según advierte el fallo, el convenio entre la empresa y SUTNA tiene total validez. Alejandro Crespo, titular del sindicato, celebró la decisión.

La Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor de los trabajadores de FATE y ordenó el pago de los salarios correspondientes. El fallo judicial manifestó que el convenio suscripto entre la empresa de neumáticos y el SUTNA en mayo del 2025 tiene total validez, según confirmó e titular del sindicato, Alejandro Crespo.

De esta manera, la resolución judicial estableció que corresponde abonar los sueldos a todos los empleados que formaban parte de la nómina al momento de la firma de ese acuerdo, en un conflicto que llevaba meses de tensión entre la compañía y el gremio.

El titular del SUTNA destacó el alcance del fallo y subrayó su impacto directo en la situación laboral de los trabajadores. "La Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que es el máximo organismo judicial del fuero laboral , resolvió que el convenio suscripto entre FATE y el SUCNA en mayo del 2025 tiene total validez", expresó al respecto.

"Por lo tanto, corresponde el pago de los salarios de todos los trabajadores que estaban bajo la nómina al momento de la firma de ese acuerdo", agregó Crespo.

La Justicia dio el aval del acuerdo entre FATE y el SUTNA.

Además, remarcó que la decisión judicial refuerza el reclamo colectivo: "Esto significa que ordena el pago de salarios a la fábrica FATE sobre todos los compañeros que están l uchando por mantener en funcionamiento a la planta "

El impacto en el empleo y la actividad

Desde el sindicato interpretan el fallo como un respaldo a la continuidad productiva y a la defensa de los puestos de trabajo en el sector.

Crespo aseguró que la resolución acompaña la pelea por el sostenimiento de miles de empleos vinculados directa e indirectamente a la actividad.

Según explicó, se trata de " un fallo que empuja con toda la lucha de los trabajadores por sus puestos de trabajo, por los más de 4.000 puestos que inmediatamente se ponen en funcionamiento del otro lado del alambrado cuando arranca una fábrica tan grande como esta, así como la defensa de tener autonomía en el país"

Obligación de cumplimiento

El fallo tiene carácter obligatorio para la empresa. En ese sentido, desde el gremio advirtieron que, en caso de incumplimiento, la Justicia podrá avanzar con medidas coercitivas.

"En este momento es una noticia muy importante dado que la empresa tiene que acatar esta orden judicial, de lo contrario sufrirá los embargos correspondientes para que se haga efectivo por medio de la justicia", señaló Crespo.

La resolución marca un punto de inflexión en el conflicto y coloca a la empresa ante la obligación inmediata de regularizar la situación salarial de sus trabajadores, en un contexto de fuerte disputa laboral dentro de la industria del neumático.