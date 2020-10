El Caribe se impone como destino seguro para vacacionar

“Los destinos que más se están vendiendo para los argentinos son Cancún y Punta Cana que están ofreciendo muy buenas promociones y en menor medida Cuba”, sostuvo Nicolás Porcnic, Jefe del Departamento Caribe de Top Dest. “Si bien hay gente que salió de vacaciones en vuelos especiales, la mayoría de las consultas apuntan de marzo en adelante”, agregó.

Tras la nueva percepción del 35%, hoy a los viajeros les resulta más conveniente obtener un paquete que pagan en pesos por adelantado o en cuotas, así se aseguran de no tener ningún otro tipo de gasto en dólares en el lugar del destino.

Ahora bien, algo que preocupa es cómo es el camino hasta llegar al país elegido y el funcionamiento de la hotelería allí. El recorrido dista bastante de lo que se solía conocer, son varios pasos de protocolos y medidas de higiene. Todas las compañías aéreas implementan el uso obligatorio de tapabocas, entregan un kit de alcohol en gel y barbijo para cada pasajero, y ya no brindan diarios, revistas, almohadas ni frazadas (sólo en clase ejecutiva). Un dato no menor: “En el Caribe, no hay que hacer cuarentena al llegar”, aseguró Porcnic. De todas maneras, cada lugar tiene sus medidas, por ejemplo, en el aeropuerto de República Dominica toman la temperatura al azar y en algunos casos hasta hacen tests. De hecho, ese país tiene un seguro para Covid para todos los turistas. En otros destinos como Aruba, Costa Rica y Colombia es obligatorio presentar un test de PCR negativo. De todas maneras, hoy más que nunca es recomendable viajar con algún tipo de asistencia al viajero.

“Los hoteles del Caribe reiniciaron su apertura con un aforo de entre el 40 al 60% y hoy están muy atentos a respetar la distancia social y el uso de tapabocas, de hecho hicieron varios cambios en su funcionamiento”, explicó Laura Picaso, Jefa del Departamento Caribe de Logan Travel. “En los hoteles 5 estrellas hasta tienen cámaras infrarrojas para controlar la temperatura. La mayoría son hoteles de cadenas extranjeras y manejan un protocolo de higiene y seguridad muy estricto así como la constante capacitación de su personal”, agregó Picaso.

En algunos hoteles, hay espacios comunes que funcionan hoy bajo previa reserva de turnos, como por ejemplo el gimnasio. En el caso de las comidas, el tradicional buffet libre cambió: hoy los restaurantes ampliaron sus horarios para que la gente no se amontone, en pocos casos el servicio es de self service, ahora hay personal del hotel manipulando los cubiertos para servir y hasta ya ofrecen los platos de comida racionada en cada isla para agarrar directamente la porción que se va a consumir.

El uso de la pileta es otro de los ítems más consultados. Los camastros de la piscina se configuraron en todos los casos para permitir al menos dos metros de distancia social segura entre huéspedes, a la vez que se desinfectan en cada cambio de nuevo usuario.

Los hospedajes flex, son hoy una clave a la hora de planificar el viaje. Incluso, muchas cadenas están ofreciendo la posibilidad de cambiar las estadías sin límites. “Entendimos que la flexibilidad es la característica que los viajeros buscan y priorizan hoy. Es por ello, que con el objetivo de seguir contribuyendo a impulsar la industria ofrecemos esta iniciativa única en la región para que los viajantes solo tengan que preocuparse por disfrutar de sus vacaciones de ensueño, y puedan seguir planificando sus viajes y escapadas con tranquilidad sin tener ningún temor debido al contexto¨, expresó Mario Viazzo, Director Comercial de Palladium Hotel Group para América Latina.

“Dadas las condiciones económicas del país, es una enorme ventaja resolver todos los gastos y optar por paquetes All Inclusive y evitar gastos en destino. El salto de tarifa entre la temporada baja y alta, por ejemplo, en República Dominicana ronda el 25%. En México el salto es menor, aproximadamente del 14%”, explicó Emiliano Mora, gerente de Caribe y USA de Avantrip.

Si bien el abanico de opciones, en cuanto a precios y destinos es muy amplio, desde Logan Travel compartieron algunos paquetes para hacerse a la idea del costo del viaje.

Punta Cana: aéreo, traslados, 7 noches de alojamiento en un hotel 3 estrellas All Inclusive, asistencia al viajero Master Plus con cobertura Covid, precio en base doble u$s1.212 por persona, si pagan en pesos: u$s1.800 por persona, la diferencia de u$s588 es del impuesto País y resolución.

Riviera Maya, aéreo, traslados, 7 noches de alojamiento en un hotel 3 estrellas con All Inclusive, asistencia al viajero Master Plus con cobertura Covid, precio en base doble u$s1.288 por persona o si pagan en pesos u$s1.900 por persona.

Desde hace algunas semanas, muchos de los países caribeños comenzaron a recibir el Sello de Viaje Seguro (Safe Travels Stamp) otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo que contribuirá a recuperar la confianza de los viajeros.