Alberto Fernández le agradeció a Biden su apoyo ante los acreedores internacionales

Live Blog Post

¿De qué hablarán los dos presidentes?

El mandatario argentino planteará el tema de la sequía en la Argentina como problema para el ingreso de dólares al país por la caída de las exportaciones en la próxima cosecha, señalaron fuentes de la comitiva que acompaña al jefe de Estado.

Es sabido que Estados Unidos no tiene intenciones de cambiar su sistema financiero, pero el jefe de Estado argentino sabe de la posición "influyente" que tiene Washington en los organismos multilaterales de crédito. No obstante, las fuentes aclararon que "es una reunión de dos presidentes para hablar de distintos temas, no el pedido de cosas de uno sobre otro".

En el Gobierno remarcan que la Casa Blanca "quiere la estabilidad económica" del país y valora que la Argentina "sea un pilar de estabilidad en la región, política e institucional".

Alberto Fernández-Biden.jpg

Además, Fernández y Biden "celebrarán los 200 años de relaciones bilaterales" y "reiterarán la solidez de la asociación entre Estados Unidos y Argentina" con una agenda que abordará cómo "continuar asociándose para abordar los desafíos globales", según anunció el domingo por la noche la Casa Blanca desde su sitio oficial, a través de un anuncio de la secretaria de prensa de la administración demócrata, Karine Jean-Pierre.

En el temario a tratar por los dos jefes de Estado aparecen "los minerales críticos, el cambio climático, el espacio y la tecnología", como también "la cooperación económica" y los "valores compartidos de inclusión, democracia y la protección de los derechos humanos", amplió la vocera Gabriela Cerruti.