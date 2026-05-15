El BCRA compró u$s596 millones en la semana, pero las reservas cayeron y quedaron al borde de los u$s46.000 millones

La autoridad monetaria volvió a cerrar con saldo comprador y en mayo ya acumula casi u$s1.000 millones. Sin embargo, las reservas brutas retrocedieron por segunda rueda consecutiva y perdieron más de u$s500 millones en dos días.

El BCRA compró casi u$s600 millones en la semana y el saldo de mayo ya roza los u$s1.000 millones, aunque las reservas volvieron a caer y quedaron al borde de los u$s46.000 millones.

El Banco Central (BCRA) compró u$s65 millones este viernes 15 de mayo y acumuló adquisiciones por u$s596 millones en la semana , en un mercado cambiario que siguió marcado por una fuerte oferta privada de divisas . Con este resultado, el saldo comprador de mayo quedó cerca de superar la barrera de los u$s1.000 millones en el mes.

Asimismo, en lo que va de 2026, las compras netas de la autoridad monetaria ya alcanzan los u$s8.077 millones . Sin embargo, las reservas internacionales brutas volvieron a caer en esta jornada y finalizaron en u$s46.024 millones.

La baja diaria fue de u$s170 millones y se sumó al retroceso registrado en la rueda anterior. Así, acumularon una pérdida superior a los u$s500 millones en apenas dos días , en un contexto en el que incidió la baja del oro , que comprimió 2,8% en esta última jornada de la semana.

En el frente cambiario, el dólar mayorista bajó 0,1% y cerró en $1.394,5 para la venta , por lo que volvió a alejarse de la zona de los $1.400. La cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que este viernes se ubicó en torno a $1.731, con una brecha cercana al 24,1%.

La dinámica cambiaria continuó apoyada en la combinación entre liquidación de exportaciones, oferta privada de divisas y compras oficiales . Ese flujo permitió mantener contenido al dólar mayorista, que cerró la semana con su primera baja semanal en lo que va de mayo y con una distancia respecto del techo de la banda que rozó máximos de los últimos 11 meses.

En el segmento de contado se negociaron casi u$s758,6 millones, un volumen elevado que volvió a darle margen al Banco Central para comprar divisas sin tensionar la plaza. En futuros, en tanto, se operaron unos u$s845 millones y los contratos mostraron subas generalizadas en los tramos de 2026 y 2027.

Las proyecciones implícitas del mercado ubican al dólar mayorista en $1.405,5 para fines de mayo y en $1.618,5 hacia el cierre de diciembre. Ese sendero refleja una expectativa de deslizamiento acotado del tipo de cambio oficial, en un contexto en el que la oferta comercial todavía funciona como ancla cambiaria.

En el segmento minorista, el dólar subió 0,35% y cerró en $1.420 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Así, el dólar tarjeta se ubicó en $1.846. Según el relevamiento de entidades financieras del BCRA, el promedio ponderado del dólar minorista fue de $1.418,6.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP cerró a $1.426,5 y el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.490,9. En el mercado informal, el dólar blue cayó 0,35% y cerró en $1.415 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El mercado mira las compras del BCRA, pero también su capacidad para retener reservas

La acumulación de divisas del Banco Central sigue siendo uno de los principales factores de estabilidad cambiaria. Sin embargo, la caída de reservas pese al saldo comprador volvió a poner el foco sobre la capacidad del BCRA para retener los dólares que adquiere en el mercado. La baja de más de u$s500 millones en dos ruedas mostró que la evolución del stock no depende únicamente de las compras oficiales, sino también de pagos a organismos, movimientos financieros y variaciones de cotización de los activos que componen las reservas.

El dato de inflación de abril, que se ubicó en 2,6%, también quedó bajo la lupa del mercado. Desde Grupo SBS señalaron que fue la primera vez en 10 meses que el IPC cedió luego de mantenerse o acelerar, mientras que la inflación núcleo bajó a 2,3% mensual. De todos modos, advirtieron que las variables monetarias y cambiarias seguirán siendo clave para mantener ancladas las expectativas.

En ese marco, los analistas siguen de cerca el nivel de tasas reales, las condiciones de liquidez en pesos, los flujos de entrada y salida de dólares y la capacidad del Gobierno para sostener la prudencia fiscal. Por ahora, la oferta de divisas mantiene contenido al dólar oficial, pero la compresión de las reservas hacia los u$s46.000 millones refuerza la atención sobre el balance del Banco Central de cara al segundo semestre.