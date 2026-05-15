Los ADRs bajan en Wall Street y el riesgo país mejora aunque se resiste a perforar los 520 puntos + Agregar ámbito en









Si bien el riesgo país mejora no logra caer de los 520 puntos básicos. La renta variable local tiene un mal día.

Los bonos en dólares abren en rojo en Wall Street.

Los ADRs y las acciones líderes caen mientras que el riesgo país mejora levemente pero se sostiene por encima de los 520 puntos básicos. Esto sucede tras conocerse el dato de inflación de abril, que dio tal cual lo esperaba el mercado, una desaceleración luego del pico de marzo.

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El jueves se conoció que la inflación de abril fue 2,6% (0,8 puntos por debajo de marzo y en línea con el pronóstico del REM), tras 10 meses consecutivos de suba. En ese marco, el presidente Javier Milei celebró en X que el IPC está “retornando a la normalidad” a pesar de “los intentos golpistas de la política (…) y el shock externo” aunque remarcó que “el único dato que nos trae alivio es que sea cero”, dijo después en una entrevista.

En ese marco, el S&P Merval cae 0,1% a 2.743.944,530 puntos básicos. Dentro de las acciones líderes las que más bajan son: Banco BBVA (-2%), Banco Macro (-2%), y Ecogas (-1,6%). En tanto los ADRs que más caen son entidades bancarias, las centrales: Grupo Supervielle (-2,2%), Grupo Financiero Galicia (-2,1%), y BBVA (-2%).

La Bolsa de Nueva York abrió a la baja, lastrada por el descenso de las acciones tecnológicas y el aumento de los rendimientos de los bonos soberanos de Estados Unidos. En los primeros movimientos de la sesión, el Dow Jones Icaía un 0,7%, el Nasdaq, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, un 1,4%, y el índice ampliado S&P 500 un 0,9%.

En cuanto a la guerra en Medio Oriente, los Guardianes de la Revolución iraníes están permitiendo que pasen más barcos por el estrecho de Ormuz, cuyo tráfico fue prácticamente bloqueado por Irán desde que empezó la guerra, afirmó la televisión estatal. El jueves, la cadena había indicado que se autorizó el paso de más de 30 navíos por ese estrecho en las 24 horas anteriores, y la agencia de prensa pública Tasnim apuntó que “varios barcos chinos” pudieron cruzarlo.