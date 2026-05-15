El dólar blue bajó $5 este viernes y cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete informal se ubicó por debajo del precio de venta del Banco Nación (BNA), donde se ubicó a $1.420.
El dólar blue encadenó su segunda semana sin bajas y acumula más de dos meses por encima de los $1.400
El tipo de cambio informal perdió $5 para la venta en la jornada y la caída a nivel anual supera el 7,5%.
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El BCRA compró u$s596 millones en la semana, pero las reservas cayeron y quedaron al borde de los u$s46.000 millones
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Mercados: dólar oficial subió a la par de financieros; ADRs y bonos retrocedieron
A pesar del retroceso diario, el tipo de cambio paralelo encadenó su segunda semana sin bajas y ya acumula más de dos meses por encima de los $1.400, desde el 10 de abril. Sin embargo, a nivel anual acarrea una caída superior al 7,5%.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 15 de mayo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.394,5 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 15 de mayo
El dólar CCL cerró a $1.490,97 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,9%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 15 de mayo
El dólar MEP cerró a $1.426,5 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 15 de mayo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.846.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 15 de mayo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.478,30, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 15 de mayo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s79.057,84, según Binance.