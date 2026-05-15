El dólar blue encadenó su segunda semana sin bajas y acumula más de dos meses por encima de los $1.400 + Agregar ámbito en









El tipo de cambio informal perdió $5 para la venta en la jornada y la caída a nivel anual supera el 7,5%.

El dólar blue subió $15 en la semana. Depositphotos

El dólar blue bajó $5 este viernes y cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete informal se ubicó por debajo del precio de venta del Banco Nación (BNA), donde se ubicó a $1.420.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pesar del retroceso diario, el tipo de cambio paralelo encadenó su segunda semana sin bajas y ya acumula más de dos meses por encima de los $1.400, desde el 10 de abril. Sin embargo, a nivel anual acarrea una caída superior al 7,5%.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 15 de mayo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.394,5 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 15 de mayo El dólar CCL cerró a $1.490,97 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,9%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 15 de mayo El dólar MEP cerró a $1.426,5 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 15 de mayo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.846. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 15 de mayo El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.478,30, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 15 de mayo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s79.057,84, según Binance.