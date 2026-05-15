YPF impulsa en Vaca Muerta el mayor proyecto del RIGI por u$s25.000 millones

Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, fue el encargado de dar a conocer la adhesión de un nuevo proyecto al régimen. Tendrá una duración de 15 años y proyectan exportaciones totales por u$s100.000 millones.

La petrolera pondrá en marcha un nuevo proyecto dentro del régimen de incentivos que impulsa el Gobierno nacional.

YPF anunció este viernes el proyecto más grande presentado hasta ahora en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) por una inversión total de u$s25.000 millones . Su presidente y CEO, Horacio Marín, afirmó que tendrá una vigencia de 15 años, plazo durante le cual permitirá generar exportaciones por un total de u$s100.000 millones .

"Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI" , dijo el ejecutivo, quien aseguró que es "mucho más que una inversión" y lo definió como "el inicio de una nueva etapa". "Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años", afirmó.

Minutos antes del anuncio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, preparó el terreno al anticipar, sin dar detalles, el anuncio que tenía preparado YPF. "En minutos se conocerá una de las inversiones más importantes de la historia de nuestro país. Dios bendiga a la República Argentina. Fin", dijo.

El proyecto será desarrollado íntegramente por la compañía de mayoría estatal. Se llevará a cabo durante quince años y prevé la perforación de 1.152 pozos. En un comunicado, informaron que estiman alcanzar una producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032.

"La producción de crudo estará destinada 100% al mercado de exportación y será evacuada a través de VMOS", señalaron en referencia a Vaca Muerta Oil Sur, el proyecto que integran la propia YPF junto a Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Shell. El gas natural resultante se destinará al mercado local.

El nuevo RIGI que se presentó en el marco del proyecto denominado LLL Oil, considerado como "único" por "su escala, integración y potencial exportador", prevé generar exportaciones por u$s6.000 millones anuales hacia 2032. "En toda la vida del proyecto va a generar más u$s00.000 millones en exportaciones", remarcó Marín.

Dónde se llevará a cabo el proyecto LLL Oil

LLL Oil contempla el desarrollo integrado del potencial productivo en áreas geográficamente contiguas de Vaca Muerta, explicó la empresa, aprovechando "sinergias operativas y económicas" que, según aseguran, permitirá alcanzar una eficiencia y competitividad "de clase mundial". En términos de empleo, la compañía proyecta la creación de 6.000 puestos directos durante su desarrollo.

LLL oil proyecto ypf

El presidente y CEO dio a conocer las áreas de la cuenca neuquina de Vaca Muerta en las que se llevará a cabo. Estará ubicado dentro de la zona conocida como Loma La Lata (LLL)–Sierra Barrosa en los bloques La Angostura Norte, La Angostura Sur I, La Angostura Sur II, La Angostura Suroeste y Barrial Grande, áreas que van a compartir instalaciones de superficie, equipos de perforación, sets de fractura y la logística asociada al suministro de arena y agua para "maximizar el desarrollo del recurso y acelerar la generación de valor para el país".

Desde la empresa de energía definieron al RIGI como "un catalizador clave" para lograr poner en marcha una iniciativa de tal magnitud y potenciar "el desarrollo a gran escala" de Vaca Muerta. Según afirmaron, permitirá consolidar "un nuevo horizonte de inversiones, exportaciones y crecimiento para la Argentina".

RIGI suma proyectos y el Gobierno prepara el "Súper RIGI"

Hasta el inicio de la semana se habían presentado unas 36 iniciativas por un monto de u$s$93.000 millones desde la aprobación del RIGI en 2024. Unos 13 proyectos por u$s27.000 millones ya consiguieron luz verde.

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, espera la presentación y la aprobación de nuevos proyectos. “Se acelerará la aprobación de los proyectos de RIGI y van a estar entrando nuevos proyectos por u$s30.000 o u$s40.000 millones más”, dijo en una entrevista con la TV Pública.

“Vamos a estar cerca de los u$s140.000 millones de inversiones aseguradas”, afirmó Caputo sobre los proyectos adheridos al RIGI. En declaraciones previas, anticipó que Chevron estaría enviando otra iniciativa por más de u$s10.000 millones.

En paralelo, el Gobierno impulsa el tratamiento del “Súper RIGI” para sectores que aún no existen como el refinamiento y laminado de cobre, la fabricación de automóviles eléctricos a partir de la producción local de litio, data centers, paneles solares, fertilizantes, cadena del uranio.

"El monto mínimo todavía no lo hemos terminado de definir", aclaró Caputo aunque anticipó que contempla arancel cero a las exportaciones y menor carga tributaria: mientras el RIGI fija una alícuota del 25% en el impuesto a las ganancias, el "Súper RIGI" la llevaría al 15%.