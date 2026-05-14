La inflación se desaceleró al 2,6% en abril y el acumulado ya se consumió el total de la meta oficial para 2026

La mayor suba de este mes la registró el Transporte, que se aceleró al 4,4%, producto del aumento en combustibles y pese a que los precios de la nafta estuvieron congelados.

La inflación de abril marcó su primera desaceleración en diez meses y se ubicó en el 2,6%, en línea con lo esperado por el mercado, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . La mayor suba del mes la registró Transporte, que se aceleró al 4,4%, producto del aumento en combustibles. Cabe destacar que los precios de la nafta estuvieron congelados por decisión de YPF .

En el primer cuatrimestre del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 12,3% y ya se consumió el total de la meta del Gobierno incluida en el Presupuesto 2026 (10,1%). A nivel interanual, bajó al 32,4% y marcó su segundo recorte al hilo.

En tanto, las variaciones mensuales de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total fueron de 1,1% y 2,5%, respectivamente.

"En marzo hubo varios shocks puntuales que se diluyeron este mes. Lo que más ayudó fue la estabilización del precio de la carne. Tampoco estuvo el efecto de la educación (pasó del 12,1% al 4,4%). Pero, lo que siguió siendo alto fue el impacto de los combustibles, aunque eso se explica enteramente por el efecto arrastre que quedaba de marzo", analizó Alejandro Giaccoia , economista de Econviews , en diálogo con Ámbito.

En esa línea, el economista Gonzalo Carrera añadió que "la inflación hace 18 meses que está en un promedio de 2,5%, aunque hay meses que estuvo por encima producto de la suba de la carne y meses que estás por debajo producto de la de la baja de carne".

"No se puede obviar esto porque sino cada movimiento de corto plazo es una aceleración muy brusca o una baja muy brusca. Pero el resto de los precios viene mostrando una inercia muy alta pese que el Gobierno está logrando anclar el tipo de cambio desde noviembre. Esto implica que el resto de los bienes no está logrando bajar. Lo mismo pasa con los Servicios que también siguen arriba del 2% hace muchos meses", explicó.

Inflación de abril: los regulados avanzaron casi 5%

A nivel de las categorías, los precios Regulados continúan impulsando la inflación con una variación del 4,7%, debido al aumento de transporte y electricidad; mientras que los Estacionales no sufrieron, ya que las subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria, fueron compensadas con las caídas en los precios de turismo y frutas. El IPC núcleo se desaceleró del 3,2% al 2,3% producto del aumento en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar.

En el Gran Buenos Aires, la mayor incidencia mensual estuvo en la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles producto del aumento en alquileres y en electricidad, según Decreto 943/2025 y Res. 197 y 198. En el Noreste, Noroeste y Pampeana tuvo más peso el aumento en Alimentos y bebidas no alcohólicas. Finalmente, en Cuyo y Patagonia tuvo mayor incidencia Transporte.

En el cuarto mes del año, ayudaron a la desaceleración "los estacionales se mantuvieron sin variaciones y los alimentos, que son el rubro con mayor peso dentro del índice, mostraron una suba del 1,5%, contenidos por las carnes que aumentaron apenas un 0,7% promedio", señaló Rocío Bisang de GMA Capital

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"Si bien la inflación del primer trimestre fue compleja, las subas se explicaron en gran medida por factores puntuales y no tanto cuestiones estructurales. Con un tipo de cambio estable en la zona de los $1350-$1400 y una demanda que no termina de responder, en un contexto de crecimiento heterogéneo y con salarios aún en niveles previos al 2023, las condiciones para que la inflación volviera al sendero descendente estaban dadas", enfatizó Bisang.

Inflación para mayo

Para mayo, el consenso es que la inflación podría continuar su desaceleración, dado que se frenarían los aumentos estacionales en educación e indumentaria.

"El de abril es un dato alto, pero es positivo que se haya cortado la racha alcista que se venía dando hace varios meses. Creo que en mayo puede volver a bajar", señaló Giaccoia.

"Para mayo esperamos que la inflación vuelva a desacelerar y se ubique en torno al 2,2%", proyectó Bisang de GMA Capital. Y argumentó: "Por ahora las primeras mediciones de alimentos de alta frecuencia apuntan a que la dinámica de las carnes se mantendría contenida, al igual que abril. Para los combustibles, que eran el otro foco de riesgo tras el congelamiento, se anunció un aumento del 1% por lo que esos rubros no mostrarían presión -ya que YPF volvió a congelarlo-. Por el contrario, algunos segmentos dentro de los regulados como son transporte y medicina prepaga, contribuirían a impulsar el índice".

"Los datos del relevamiento de precios de C&T para lo que va de mayo muestran una moderación. El fin del pico estacional de educación e indumentaria juega un rol importante. La moderación de alimentos y bebidas es otro factor. El “Hot Sale” colabora en el igual sentido, al igual que el ajuste acotado a los combustibles. Con esta información, la inflación del mes podría ubicarse en torno al 2,2%", subrayaron desde C&T Asociados.

Para Carrera, "mayo puede ser un poco mejor que abril", teniendo en cuenta que indumentaria subió 3,8% y la nafta un 11% en abril, drivers que no impactarían en el dato del cuarto mes del año debido a que ya finalizó el cambio de temporada e YPF congeló nuevamente los combustibles.

"La principal debilidad del plan desinflacionario sigue siendo la ausencia de reglas claras y permanentes en la política monetaria. Sin un régimen que permita recomponer de manera sostenida la demanda de dinero, la desaceleración inflacionaria corre el riesgo de avanzar a un ritmo lento y de seguir expuesta a episodios de volatilidad cambiaria. Hoy, la desaceleración depende en gran medida del sesgo contractivo que mantienen el Banco Central y el Tesoro, más que de una recuperación de la demanda de pesos", subrayó Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics.