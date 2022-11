Alberto y Cristina repudiaron la violencia política contra la ministra española Irene Montero

"La violencia política y machista contra las mujeres es intolerable, y debemos repudiarla con fuerza cada vez que sucede. Toda nuestra solidaridad con la ministra Montero, víctima hoy de crueles ataques", escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/alferdez/status/1595530920517328903 La violencia política y machista contra las mujeres es intolerable, y debemos repudiarla con fuerza cada vez que sucede. Toda nuestra solidaridad con la ministra @irenemontero, víctima hoy de crueles ataques. pic.twitter.com/2GhEnSGfPm — Alberto Fernández (@alferdez) November 23, 2022

La vicepresidenta, en tanto, replicó un mensaje que la propia Montero había pronunciado en el Congreso y que subió a sus redes, titulado "Basta de violencia política".

En ese mensaje, la funcionaria española había solicitado que "se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y quienes la ejercen".

https://twitter.com/IreneMontero/status/1595476489515909120 Basta de violencia política pic.twitter.com/5SM51tkqNh — Irene Montero (@IreneMontero) November 23, 2022

"Y también, para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos", completó Montero.

La diputada Carla Toscano, de Vox, había afirmado que el único mérito de Montero es "haber estudiado en profundidad" a Pablo Iglesias -su pareja y fundador de Podemos-, lo que motivó el repudio de los legisladores de Unidas Podemos al grito de "vergüenza, vergüenza", "no es no" y "no vale todo", según consignó la agencia de noticias DPA.

En la bancada de otros grupos como PSOE, ERC o Ciudadanos, se veían expresiones de gravedad y de mudo estupor, mientras los compañeros de Toscano se ponían en pie aplaudiendo entre risas.

El presidente de España, Pedro Sánchez, expresó por su parte en Twitter que "estamos juntos contra la violencia machista. Negarla es una forma de ejercerla. Subirla a la tribuna del Congreso es cruzar una línea intolerable. Seguiremos adelante con convicción y determinación. Todo mi apoyo, Irene Montero".