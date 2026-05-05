Tras revés de Casación, Alberto Fernández pidió a la Cámara Federal la nulidad de la causa por violencia de género

Luego de que el tribunal penal rechazara un recurso de queja de su defensa, el expresidente se presentó ante los jueces de la Cámara de Apelaciones para pedir que se invaliden las actuaciones dispuestas por Julián Ercolini en el expediente iniciado por Fabiola Yañez.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa de Alberto Fernández en la causa iniciada por Fabiola Yáñez por presunta violencia de género. Los camaristas confirmaron resoluciones previas que rechazaron planteos de nulidad . Tras el fallo, el expresidente volvió a pedir ante la Cámara Federal de Apelaciones que el expediente vuelva a foja cero.

La Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, desestimó en primer término la presentación realizada por los abogados del expresidente al considerar que no superó el umbral de admisibilidad requerido para habilitar la intervención del máximo tribunal penal.

Los magistrados entendieron que el recurso no estuvo fundado en una crítica concreta y razonada capaz de cuestionar los argumentos vertidos en instancias anteriores, en las que el juez federal Daniel Rafecas ya se había expedido en rechazo a los planteos de nulidad solicitados por la defensa del exmandatario.

Al mismo tiempo, Yacobucci y Slokar también revalidaron la actuación de las instancias previas al señalar que estuvo en línea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de género. Citaron, entre otros puntos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

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Alberto Fernández solicitó la nulidad ante la Cámara Federal de Apelaciones

Con el rechazo, Casación cerró una nueva instancia de revisión y permitió la continuidad del proceso judicial sin modificaciones sobre las decisiones ya adoptadas en etapas anteriores. Sin embargo, en paralelo, Fernández se presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones en en lo Criminal y Correccional.

Frente a los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico de la Sala II del tribunal, el exmandatario volvió a insistir en su planteo para que el expediente vuelva a foja cero ya que, según considera, todo lo actuado por el juez Julián Ercolini -quien fuera desplazado de la causa por la Cámara de Casación- debe ser declarado inválido.

La defensa había presentado un escrito ante el Tribunal argumentando el planteo. Pero este martes, el acusado se presentó ante una audiencia con los miembros del tribunal para exponer sus razones de forma directa.

Ocurre que Fernández, a través de sus abogados, ya había solicitado ante el nuevo juez de la causa, Daniel Rafecas, que se declaren inválidas las actuaciones dispuestas por Ercolini. Pero el magistrado desestimó el planteo citando el fallo de Casación que ordenó el desplazamiento de su antecesor en el que señalan que debía realizarse "sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos".

La defensa del expresidente argumenta que uno de las pruebas utilizadas en su contra fueron obtenidas de un peritaje a un teléfono secuestrado en el marco de otra causa, la de Seguros, en la cual recientemente Casación ordenó anular su procesamiento. Allí se descubrieron chats e imágenes de Yañez con moretones. Para los abogados, el procedimiento judicial fue como una "expedición de pesca".

La defensa del expresidente argumenta también que el juez Rafecas cerró la etapa de investigación "sin agotar la producción de prueba relevante". Una de ellas es el testimonio de empleados de la quinta presidencial de Olivos que pudieron haber presenciado las situaciones de presunta violencia de Fernández contra Yañez. “Estas personas pueden aportar datos clave sobre su estado físico, emocional o conductual, y su exclusión lisa y llana compromete la búsqueda de la verdad material”, se quejó la defensa.

Ahora, tras la audiencia de este martes, los jueces Irurzun, Farah y Boico estarán en condiciones de resolver si atienden o no el planteo de Fernández.