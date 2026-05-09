Cancillería aclaró que la extradición de Luque Lecaro sigue pendiente de resolución judicial

El canciller Pablo Quirno desmintió versiones sobre el caso del exfuncionario ecuatoriano detenido en Argentina y aseguró que el proceso aún debe completar instancias judiciales.

El canciller Pablo Quirno aclaró este sábado que la extradición del ciudadano ecuatoriano Hernán Luque Lecaro todavía no fue resuelta de manera definitiva y que el trámite continúa pendiente de una decisión judicial, luego de versiones que daban por autorizada su entrega a Ecuador .

“Más allá de las versiones periodísticas que atribuyen erróneamente la resolución de la extradición del ciudadano ecuatoriano Luque Lecaro basada en fuentes no oficiales, se informa que, si bien se han registrado avances en distintas etapas del proceso, la misma continúa pendiente de resolución judicial ”, expresó el funcionario a través de sus redes sociales.

La aclaración de la Cancillería argentina llegó después de que distintos reportes señalaran que la extradición del exfuncionario ecuatoriano ya había sido autorizada. En las últimas horas, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich también afirmó que “hoy ya está autorizada” la extradición de Luque Lecaro, requerido en Ecuador en el marco del denominado caso Encuentro .

En su mensaje, Quirno sostuvo que la Cancillería, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia “aguardan la conclusión de todas las instancias judiciales correspondientes para concretar con celeridad la extradición, en coordinación con las autoridades del Gobierno del Presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa ”.

Más allá de las versiones periodísticas que atribuyen erróneamente la resolución de la extradición del ciudadano ecuatoriano Luque Lecaro basada en fuentes no oficiales, se informa que, si bien se han registrado avances en distintas etapas del proceso, la misma continúa pendiente…

Quién es Hernán Luque Lecaro y por qué Ecuador pide su extradición

Hernán Luque Lecaro fue presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) durante el gobierno de Guillermo Lasso. La Justicia ecuatoriana lo investiga en el marco del caso Encuentro, una causa por presunta delincuencia organizada vinculada a supuestas maniobras en contratos del sector eléctrico y otras empresas públicas.

Luque Lecaro fue detenido en Buenos Aires en febrero de 2024 por Interpol, luego de permanecer prófugo de la Justicia ecuatoriana. Desde entonces, el proceso de extradición atravesó distintas instancias en los tribunales argentinos.

luque Hernán Luque Lecaro fue detenido en Buenos Aires en 2024 y es requerido por la Justicia de Ecuador en el marco del caso Encuentro.

Según la investigación en Ecuador, el expediente apunta a una presunta estructura con capacidad para intervenir en organismos públicos y empresas estatales. Entre los elementos mencionados en la causa aparecen audios en los que se habrían discutido pagos vinculados con nombramientos y contratos.

El rol de Guillermo Lasso y el cruce político en Ecuador

El caso también generó repercusiones políticas en Ecuador. El expresidente Guillermo Lasso aseguró que fue uno de los impulsores de la entrega de Luque Lecaro a la Justicia ecuatoriana y remarcó que, cuando se conocieron las sospechas en su contra, el exfuncionario fue apartado de su gobierno.

“Ya era hora de que Hernán Luque Lecaro enfrente a la justicia ecuatoriana”, sostuvo Lasso en declaraciones con medios locales, al referirse al avance del trámite. También afirmó: “En su momento, llamé a Patricia Bullrich, entonces Ministra de Seguridad de la Nación Argentina, para exponerle el caso y solicitar su intervención para lograr la extradición”.

En paralelo, Lasso rechazó los intentos de vincularlo con el caso y denunció una persecución política en su contra. “Es evidente que hay una persecución contra mí”, afirmó el exmandatario, en medio del debate en Ecuador por el alcance de la investigación.