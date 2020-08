Alberto Fernández alertó, entre líneas, a Larreta

En la Ciudad, creen, que lo de ayer fue solo un dato incorrecto que le habrían comentado al Presidente.

Alberto Fernández encabezó ayer, por videoconferencia, de la inauguración de la segunda etapa del Hospital Bicentenario, del PAMI, en el partido bonaerense de Ituzaingó y allí dijo que “el mundo padece una pandemia que arrastra vidas. Los adultos mayores hoy se enferman con covid en la Ciudad y vienen a atenderse en la Provincia porque en la Ciudad no tienen lugar donde atenderse. Sepan que ellos son merecedores de toda nuestra atención” y refirió que, “una sociedad que se olvida de sus mayores es una sociedad indigna, es un a sociedad asquerosa, mezquina”. “Los adultos mayores parecen haberse convertido en una carga de la sociedad argentina en los últimos años. No lo son y no es ético que lo sean. Una sociedad que calcula cómo deben vivir quienes entregaron su vida para que nosotros crezcamos es una sociedad indigna”, insistió el Presidente durante el acto del que participaron la directora del PAMI, Luana Volnovich, el gobernador Axel Kicillof y el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, entre otros. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, salió más tarde al cruce, explicando ante las radios que “Venimos trabajando colaborativamente con el PAMI desde el primer día; y seguimos y estamos trabajando, nuestro vínculo es muy bueno. Estamos dispuestos a colaborar con la obra social en función de las necesidades o problemas que se les presenten”, dijo Quirós y explicó que la obra social de los jubilados “organiza su convenio con una clínica u hospital y en función de las cápitas contratadas van trabajando el tema de las derivaciones. Lo que le está pasando ahora al PAMI en la pandemia es que algunos sectores no dan abasto con esas cápitas y tienen coberturas de otras clínicas y sanatorios”.

Volnovich terminó cerrando, ante la TV, el contrapunto, que dio la razón al Presidente.

La funcionaria explicó que Alberto Fernández se refería a los afiliados al PAMI y que en ese sentido “el sistema de salud está saturado en la Ciudad de Buenos Aires” y aludió a que el distrito porteño tiene gran población de adultos mayores, que el PAMI cuenta con 300 mil afiliados en la Ciudad.

Por cierto, la Ciudad de Buenos Aires se considera la más “envejecida del país” con 3 millones de habitantes de los cuales 490 mil tienen más de 70 años.

Como sea, el Gobierno porteño en cada reporte diario sobre la situación sanitaria, indica cuántos contagiados y cuántos internados son no residentes en la Ciudad de Buenos Aires, un dato que se dijo que se iba a unificar para hablar de la situación del Área Metropolitana (AMBA). Sin embargo se anuncia en cada jornada el porcentaje de camas de terapia intensiva ocupadas en la región, Capital Federal y conurbano.