Alberto Fernández: "Argentina hizo el planteo que siempre hace, el de preservar los derechos humanos en Venezuela"

En declaraciones radiales, el mandatario indicó que en el "Grupo de Lima permanecemos diciendo que no estamos de acuerdo con lo que hace y diciendo que la solución de Venezuela tiene que ser encontrada por los mismos venezolanos" y añadió: "Yo no voy a promover ningún golpe de estado contra un presidente, no creo en eso; soy un hombre de la democracia".

El Presidente aseguró que "Argentina hizo un planteo" respecto a Venezuela con la idea de "preservar los derechos humanos" en el país de Nicolás Maduro.

"Estamos en un tiempo de la Argentina en el que cada uno usa lo que quiere de la información", remarcó Fernández en una entrevista con AM 750.

Argentina una vez más reiteró su decisión de preservar los derechos humanos en Venezuela" (Alberto Fernández)

"Argentina hizo un planteo que siempre hace. El informe de Bachelet es muy crítico. Argentina una vez más reiteró su decisión de preservar los derechos humanos en Venezuela", aseguró.

En tanto, el presidente consideró: "Argentina dijo lo que siempre dijimos. Lo que dije en el G20 y es que veíamos con mucha preocupación que se condene a los venezolanos con bloqueos económicos".