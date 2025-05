Axel Kicillof en el lanzamiento de su espacio: "Necesitamos un movimiento con los brazos abiertos"

"El único adversario que tenemos es Milei. Y está afuera, no está adentro", señaló el mandatario, quien analizó que "no podemos perder el tiempo, no podemos distraernos. Tenemos una misión: ir a buscar a los decepcionados y pensar qué podemos hacer para explicar, convencer y sumar. Tenemos una tarea y empieza hoy. Lo que está en juego acá es que la motosierra no cruce la General Paz, que no entre a la provincia de Buenos Aires".