Javier Milei estará en Tucumán para la vigilia de la Independencia, sin el clima dialoguista que prevaleció hace un año

"El Presidente va a estar en Tucumán para dar su mensaje a la Nación y, luego de la vigilia, partirá hacia Buenos Aires para participar de otras actividades oficiales", informó Jaldo en el cierre de esta semana a los medios, tras una actividad oficial. Unos días antes, ante la falta de definición de la Casa Rosada sobre la asistencia del jefe de Estado a la provincia, el propio gobernador tucumano había sostenido ante la prensa: "Necesitamos que el Presidente no solo nos confirme si viene a Tucumán, sino también en qué horario lo va a hacer. Tucumán, el 9 de Julio, es la capital de la República Argentina y el presidente tiene que dar el mensaje desde acá". El antecedente de la ausencia de Milei a los actos por el Día de la Bandera, el 20 de junio, en Rosario, había despertado dudas en la Casa de Gobierno tucumana.

De acuerdo a lo que se confirmó, el mandatario argentino llegará a Tucumán en vísperas de la fecha patria, alrededor de las 22, al aeropuerto internacional Benjamín Matienzo, desde donde se trasladará en helicóptero hasta San Miguel de Tucumán. En vehículos arribará al Museo Casa Histórica de la Independencia, desde donde leerá su mensaje unos minutos después de la medianoche. Terminado, retornará a Olivos. No se prevé que visite la Casa de Gobierno, por lo que su estadía en la provincia sería de tres horas. El próximo lunes se instalará en la provincia norteña una comitiva que se encargará de coordinar el operativo de seguridad, del que no participará personal de la policía tucumana, que solo colaborará como un anillo externo. Al igual que en 2024, las fuerzas de seguridad impedirían que manifestantes se acerquen a los alrededores de la Casa Histórica.

A un año, la postura de los mandatarios ya no es la misma. Como lo contó Ámbito, los profundos recortes a las arcas distritales, la parálisis de la obra pública con el consecuente "abandono" de las rutas, la caída de la coparticipación federal y la discrecionalidad en el reparto de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN), entre otros ítems, colmaron la paciencia. Por ello, los gobernadores avanzaron en coordinar proyectos de ley para definir nuevos esquemas de distribución del impuesto a los combustibles y de los ATN, quitándole discrecionalidad a la Nación para disponer de ese dinero. En espejo, el 8 de julio vencerán las facultades delegadas del Presidente.

El propio Jaldo, que fue blanco de críticas desde el peronismo nacional y al que se le abrió un frente interno en el PJ provincial, encarnado en el diputado nacional Gabriel Yedlin y en el legislador provincial Javier Noguera, por su cercanía con Milei, parece haber tomado nota de los cambios de climas. Tanto, que en los últimos días expresó: "A la Nación tiene que irle bien pero con las provincias incluidas. Que no pretenda el Presidente que le vaya bien al gobierno nacional mientras a los 23 o 24 distritos del interior nos va mal". Unos días antes también había manifestado que "la macro es importante, pero no suficiente. Hay que ver si nuestras empresas hoy están en condiciones de competir con otros países del mundo frente a la liberación de las importaciones. La situación nos está demostrando que no".

La agenda del 9 de Julio arrancará, a las 8, con el izamiento de la bandera en la Plaza Independencia y el tradicional chocolate patrio. Después se realizará el Tedeum en la Iglesia Catedral y al mediodía habrá un desfile cívico militar, en el Parque 9 de Julio, del que también participarán instituciones educativas, municipios y fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales.

Se espera que desde el próximo lunes también se confirme quiénes serán los gobernadores que participarán de la tradicional Vigilia de la Independencia. La Casa de Gobierno tucumana giró las invitaciones a todos los jefes provinciales.