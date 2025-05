Axel Kicillof presentó su nuevo libro y aseguró que "Keynes hoy tiene algo para gritarle a Milei"

Kicillof aprovechó la ocasión para cuestionar la política económica del presidente: "El Presidente mantiene los salarios bajos y el dólar planchado. Que no es ni liberal, ni anarcocapitalista" , afirmó. Y advirtió: "Esto tiene como resultado paralelamente que funde la industria nacional, hasta el campo".

El mandatario también apuntó contra el ministro de Economía: "Caputo dijo que la clase media 'escupiera' sus dólares, pero no porque haya una confianza en la economía argentina". "El que ahorra dólares no los usa para abrir un negocio o invertir, sino para comprar cosas porque el salario no le alcanza", analizó.