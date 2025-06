Bajo el pedido de "Cristina libre", finalizó la primera jornada nacional del Partido Justicialista

Cristina Nieve.jfif La consigna se extendió desde la Patagonia hasta el norte del país.

Casación deberá definir sobre la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 por la cual se dispuso que sólo pueden visitar el domicilio de la exmandataria sus familiares, abogados y médicos, le exigió a la expresidenta que presente una lista limitada de las personas que se encontraran autorizadas a ingresar en el domicilio de San José 1111 y le indicó que deberá pedir autorización.

La defensa impugnó también la decisión de colocarle una tobillera electrónica para controlar la prisión domiciliaria y garantizar su cumplimiento; sin embargo, eso aun no fue elevado a Casación.

Cristina Libre CABA.jfif Simpatizantes de la ciudad de Buenos Aires también se expresaron a favor de la expresidenta.

Duro mensaje de Cristina a Javier Milei: "Sos cruel, lo que no podés ser es boludo"

Una vez más, Cristina Kirchner apuntó contra el diseño económico del Gobierno de Javier Milei haciendo énfasis en la salida de dólares y en la caída de reservas. A su vez, se refirió a sus últimas declaraciones en un acto de campaña, en donde reconoció: "Soy cruel, kukas inmundos". "Ya sabemos que sos cruel. Lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida", escribió la expresidenta en sus redes sociales.

"Vos podrás gritar como energúmeno, putear en arameo y amenazar con meter 'presos a todos', pero hermano los dólares se van y las inversiones no llegan. Y vos que sos Bilardista, sabés muy bien que resultado mata relato", planteó Cristina Kirchner.

En la misma publicación le advierte que "ya no tenés que ajustar. Te quedás con guita que es de las provincias. Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y se endeuda para comer, y arriba los números no te cierran. Ni en dólares".

Luego continuó: "Por lo que vimos en la licitación de deuda de la semana pasada, ni en pesos. Tuviste que pagar tasa por arriba de la inflación y el 42% no te renovó. ¿Empezará la huida del carry trade?". A partir de allí, opinó que "podrán encerrarme y proscribirme, pero el modelo económico de endeudamiento estructural, salarios pisados y dólar planchado como siempre va a fracasar. Ya lo vivimos".