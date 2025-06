El duro mensaje de Cristina a Javier Milei: "Sos cruel, lo que no podés ser es boludo"

La expresidenta también entendió que la gestión económica "está yendo a un callejón sin salida": "Ya no tenés que ajustar".

Una vez más, Cristina Kirchner apuntó contra el diseño económico del Gobierno de Javier Milei haciendo énfasis en la salida de dólares y en la caída de reservas . A su vez, se refirió a sus últimas declaraciones en un acto de campaña, en donde reconoció: " Soy cruel, kukas inmundos ". "Ya sabemos que sos cruel . Lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida", escribió la expresidenta en sus redes sociales.

"Vos podrás gritar como energúmeno, putear en arameo y amenazar con meter 'presos a todos', pero hermano los dólares se van y las inversiones no llegan . Y vos que sos Bilardista, sabés muy bien que resultado mata relato ", planteó Cristina Kirchner .

En la misma publicación le advierte que "ya no tenés que ajustar. Te quedás con guita que es de las provincias. Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y se endeuda para comer, y arriba los números no te cierran. Ni en dólares".