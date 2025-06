Primer filtro electoral, a la vista: se define la unidad del PJ y la sociedad LLA-PRO

La política, en modo electoral, busca en cada bando un discurso de campaña, que empieza a asomar en ambos casos, pero también una estructura legal de sociedades que ya se entremezcla con lo que debería ser el segundo paso: una discusión descarnada por las candidaturas. Todo está entrelazado y no hay sociedad sin un acuerdo mínimo por las listas, donde ya no son solo la nacionales, sino que cada tramo importa. De hecho, las mayores trabas parecen llegar hoy desde el estrato municipal, que suele ser menos traumáticos que los provinciales y nacionales. Hasta ahora.

También fue contundente el respaldo al diputado nacional José Luis Espert, vetado por Caputo, pero que enfila hacia una candidatura para enfrentar al peronismo. De todos modos, con el calendario desdoblado y la relevancia que cobraron los comicios de septiembre, se abren más casilleros centrales a ocupar. Antes del desdoblamiento, el único lugar estelar era la cabeza de la boleta de diputados nacionales. Ahora, también son clave las boletas para diputados provinciales, y el primer lugar en cada una de las ocho secciones electorales. Marcó la cancha en ese sentido Cristina Kirchner, cuando había anunciado su candidatura por la Tercera, anticipándose a un previsible fallo de la Corte. Ahora, en su inhabilitación, será un hecho de potencia simbólica el surgimiento de su reemplazante (¿será su Máximo?).

JAVIER MILEI MINISTROS LA PLATA LLA.jpg La Libertad Avanza

Asimismo, también subió el precio de las listas para los Concejos Deliberantes en cada municipio. No solo porque esta vez no habrá arrastre nacional “desde arriba”. También porque las alianzas a los tirones, tanto en el peronismo como en el joint venture LLA-PRO, dejan a los intendentes a la defensiva. Necesitan blindar su propia gobernabilidad. Incluso, con el nuevo formato, hay jefes municipales que postulan que podría invertirse la relación en septiembre: el arrastre podrá ser “desde abajo”, desde el tramo municipal al provincial.

En esa línea, desde el entorno de Pareja mencionaron: “Uno de los temas clave fue empezar a alinear concejos deliberantes y la Legislatura bonaerense para que ambos espacios trabajen de manera orgánica. También se sigue avanzando en la definición del formato jurídico que tendrá la alianza”.

La discusión será tan minuciosa que las definiciones se darán hasta el final del plazo: para cerrar el acuerdo entre violetas y amarillos, las mesas de diálogo seguirán hasta el mismo 9 de julio, el deadline para el cierre de alianzas, y allí la mayor traba es, justamente, la discusión municipal. Los intendentes del PRO no aceptan entregar la lapicera a Karina para confeccionar las listas en sus pagos.

“Hay avances en algunos distritos, pero en otros todavía hay tensiones que se resolverán en estos días que quedan. Son 135 municipios donde hay que ver uno por uno particularidades y cuestiones locales que hay que conciliar para llegar a un acuerdo”, expresaron a Ámbito desde el macrismo. “En algunos es más simple, y en otros un poco más complejo. Pero todo marcha bien”, aclararon.

Ambas terminales son optimistas en que la mesa que integran Pareja por LLA con Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro por el PRO terminará por llegar a buen puerto. Lista violeta, nombre de LLA y dirigentes amarillos incluidos.

Sin embargo, para octubre nada indica que la confluencia se replique en todo el país. Serán acuerdos a la carta, distrito por distrito, en cada una de las 24 jurisdicciones. Una pista la dio Mauricio Macri. El mismo día de la mesa bonaerense, llevada a cabo en las oficinas porteñas de Santilli (acaso el dirigente del PRO más cercano a la Casa Rosada), el expresidente viajaba a Corrientes para darle su respaldo al radicalismo del gobernador Gustavo Valdés, de cara a las elecciones del 31 de agosto. Corrientes es una de las dos provincias que este año renueva gobernador (la otra es Santiago del Estero) y allí LLA apunta, en principio, a postular al diputado Lisandro Almirón. En principio, porque una división de votos podría allanarle el camino al peronismo, que llevará a Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres. El último acto público de Cristina Kirchner fue para respaldarlo en esa provincia.

Es decir, Macri intenta reflotar en algunos distritos la alianza Juntos por el Cambio con la UCR y así bajarle a LLA la misma presión que reciben los amarillos en Buenos Aires. Los libertarios podrían verse en la disyuntiva de arriesgarse a un tercer lugar y de paso dejarle la elección servida en bandeja al PJ, o asociarse en una alianza en la que mandarán los gobernadores de lo que fue (¿es?) JxC. Por caso, en la previa de las elecciones santafesinas de este domingo, Macri dio su bendición a Unidos para Cambiar Santa Fe, la fuerza del radical Maximiliano Pullaro.

El rearmado de ese espacio empieza a tener síntomas también en CABA. Desde la sede del Gobierno porteño de Parque Patricios prefieren la cautela, pero sin embargo señalaron acercamientos tanto desde el radicalismo como de la Coalición Cívica. Incluso, el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, amarillo disidente, se mostró abierto a un diálogo que suture las heridas. Heridas que llevaron a un enfrentamiento abierto en los comicios porteños, el cachetazo más resonante que recibió el PRO desde su creación.

El peronismo, en el “tira y afloje”

Saben en el Instituto Patria que son tiempos donde los efectos son efímeros. Por eso, deben alimentar con leña el fuego para que no se apague. Las acciones enmarcadas en el “Argentina con Cristina”, debatidas el viernes en la sede partidaria de Matheu, buscan sostener la centralidad de la expresidenta. Centralidad que, por primera vez desde diciembre del 2023, el peronismo logró arrebatarle a Milei. Al menos por un puñado de días.

La respuesta del Gobierno fue que el Presidente volviera al ruedo en su versión inicial, desbocada, y lanzar una catarata de números que al primer vistazo suenan maravillosos, pero en rigor están llenos de asteriscos. A eso se debe, claro, el último tuit de Cristina Kirchner: escribir esas notas al pie que no menciona el relato libertario. Desde ya que toda gestión se sostiene en un relato. El problema es cuán alejado de la realidad está.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1939054117093036426&partner=&hide_thread=false Che Milei, “economista experto en crecimiento con y sin dinero”...



Vos podrás gritar como energúmeno, putear en arameo y amenazar con meter “presos a todos”… pero hermano… LOS DÓLARES SE VAN Y LAS INVERSIONES NO LLEGAN…



Y vos que sos Bilardista, sabés muy bien que RESULTADO… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 28, 2025

El liderazgo de Cristina, aun detenida, repercutirá en el armado de las listas del PJ. Una negociación que está en marcha y que, pese a los buenos modales hacia fuera, sigue a cara de perro hacia adentro.

En el encuentro de Matheu del viernes hubo apoderados de todos los espacios. La idea era construir el andamiaje legal para la alianza, cuyo nombre sería definido los próximos días entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. También, empezar a articular la estrategia electoral.

Hubo versiones encontradas sobre la representación del gobernador bonaerense en ese cónclave. En el PJ nacional que comanda Cristina señalaron que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof no es un partido, y por lo tanto no tiene apoderado. Pero la presencia de Mario Secco, intendente de Ensenada y cercano al mandatario provincial alimentó rumores de que él era su emisario. Secco fue como apoderado del Frente Grande, y según dijeron en La Plata, no participó de la reunión destinada a discutir la estrategia electoral. Desde el kirchnerismo destacaron “la buena onda” entre Máximo y Secco. También lo hicieron en el Frente Renovado, donde Sergio Massa no estuvo por tener una charla con la Universidad de Rice (Houston) y su lugar fue ocupado por el diputado bonaerense Rubén Eslaiman.

Otro de los rumores que corrió por Matheu, que nadie del entorno de Kicillof confirmó, es que Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE), presente en la reunión, podría aparecer como una cáscara legal para tener representación formal en la discusión partidaria del PJ provincial que comanda Máximo.

Por lo pronto, las tres puntas de Unión por la Patria –La Cámpora, el MDF de Kicillof y el Frente Renovador de Massa- creen que hubo avances y que hay buena voluntad para confluir en septiembre, y por consiguiente en las nacionales de octubre. Aunque, por supuesto, todo dependerá de la negociación por las listas, donde los intendentes buscan hacer valer su peso territorial. Y, al igual que en la vereda de enfrente (LLA-PRO), que los Concejos Deliberantes sean amables con los jefes comunales propios. “’Patria, futuro y renovación’, así estamos los tres sectores representados”, mencionaba, de forma jocosa, una de las puntas de la mesa, bajando la tensión de las últimas semanas.

Sin embargo, hay señales de que la pulseada seguirá con rispideces. Un ejemplo de este sábado: Máximo Kirchner y Emmanuel Santalla, senador provincial camporista, participaron de una jornada solidaria en Villa Tranquila, Avellaneda, en el marco de las actividades “Argentina con Cristina”. Avellaneda es gobernada por Jorge Ferraresi, cercano a Kicillof, y esos pagos suelen ser objeto de tensión. Santalla es de Avellaneda.

Con ese mar de fondo, se vienen días clave para la unidad del peronismo. El próximo sábado será el Congreso Provincial Ordinario, donde se debatirá la autorización para la constitución de alianzas electorales. La reunión se realizará de forma presencial en el Teatro Municipal de Merlo “Enrique Santos Discépolo”. Antes, el martes, se formalizará la convocatoria al Consejo del Partido Justicialista bonaerense, como paso previo al Congreso.