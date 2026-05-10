El PRO también presiona a Javier Milei por Manuel Adorni y apuntó a "los que frenan el cambio desde adentro"

El partido encabezado por Mauricio Macri difundió un duro comunicado con críticas al oficialismo y cuestionamientos al rumbo interno del Gobierno en medio del escándalo por el patrimonio del jefe de Gabinete.

El PRO publicó este domingo un comunicado en el que marcó diferencias con el Gobierno de Javier Milei y advirtió que “acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”, en medio de la investigación judicial contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Bajo el lema “Manifiesto próximo paso” , concepto impulsado en los últimos meses por Mauricio Macri, el espacio amarillo hizo un balance de la experiencia de Cambiemos y dejó expuestas varias críticas hacia la actual administración libertaria, aunque sin mencionar directamente a Adorni.

“Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre . En la sensación de que no había salida. Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar”, señaló el texto difundido por las redes oficiales del partido.

En esa línea, el PRO remarcó que estuvo “del lado del cambio” y “sin especular”, aunque reconoció que no logró sostener el respaldo electoral. “Algunas cosas empezaron a cambiar. Pero empezar no es llegar. Y eso también se siente. Porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore ”, expresó el comunicado.

MANIFIESTO PRÓXIMO PASO Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida. Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T

El PRO confronta al Gobierno: "Acompañar el cambio no es aplaudir todo"

Las críticas más fuertes aparecieron luego, cuando el partido apuntó contra sectores internos del oficialismo. “Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, sostuvo.

El mensaje se conoció en plena polémica por la situación patrimonial de Adorni, investigado por la Justicia luego de que trascendieran compras de propiedades, remodelaciones y viajes al exterior realizados durante su paso por la función pública.

“A los dos los vamos a enfrentar. Porque acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta”, agregó el texto difundido por el partido fundado por Macri.

Además, el PRO insistió con el concepto del “próximo paso”, una idea que el exmandatario ya había desarrollado en marzo pasado durante un acto en Parque Norte, donde aseguró que su espacio no busca “cuestionar el rumbo” del Gobierno sino “completarlo” y ratificó la intención de tener un candidato propio.

“Aprendimos que la mejor manera de derrotar al kirchnerismo es gobernando mejor. Eso es lo que el PRO tiene para ofrecer: gestión, trabajo, ideas, futuro, una voz propia para decir lo que se hace bien, lo que se hace mal y lo que no se tiene que hacer”, había afirmado entonces Macri.

En paralelo, el partido ya organizó nuevas actividades bajo esa consigna: el 15 de mayo realizará “Próximo Paso Conurbano” en Vicente López, el 22 de mayo encabezará “Próximo Paso Cuyo” en Mendoza y el 5 de junio desarrollará “Próximo Paso Litoral” en Paraná.