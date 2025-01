Charlas de quincho: entre las playas, las sierras y los premios en el Norte

"Titán de las Reformas Económicas". "Campeón de la Libertad Económica". Javier Milei no anda con chiquitas al momento de recibir premios, y en Estados Unidos, antes de participar este lunes de la asunción de Donald Trump, recibió galardones con esas denominaciones rimbobantes.

Mientras se cerraba esta edición, si vale el uso de ese anacronismo, Milei se lustraba los zapatos para asistir a la Gala 1775 para recibir el premio de "Campeón", y en el Gobierno no descartaban que estuviera Trump, junto con personalidades como Elon Musk, Robert Kennedy, Eric Trump, Lara Trump y Marco Rubio. El cierre dominical de la pandilla libertaria estaba previsto en la Gala Inaugural Latina (Latino Inaugural Ball) , organizada por la Asamblea Nacional Hispana Republicana y el America First Policy Institute.

WhatsApp Image 2025-01-19 at 2.38.03 PM.jpeg El presidente Javier Milei visitó el Instituto Milken, en donde se reunió con el empresario y fundador del Instituto Milken, Michael Milken.

A la espera de la asunción de Trump, Milei también tuvo una foto con Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair. Con un perfil más bajo llegaron a Norteamérica los otros dos invitados argentinos: el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el intendente de la pequeña localidad neuquina de Añelo, Fernando Banderet. Añelo tiene debajo de su suelo nada más y nada menos que a la formación Vaca Muerta. Orrego tiene en sus pagos los mayores proyectos mineros metalíferos del país. "Traducido: minería e hidrocarburos; cobre y petróleo". Eso es lo que representan para la administración Trump ambos dirigentes, decía un especialista.

Banderet, consultado por Energy Report, sostuvo que la invitación fue una sorpresa “muy grata” y que será “una oportunidad para representar a mi ciudad en un hecho de magnitud histórica”.

A la vez, según trascendió, antes de confirmar su presencia en los Estados Unidos, el intendente mantuvo un diálogo con el gobernador Rolando Figueroa, con la finalidad de coordinar el viaje y definir las estrategias que apuntalen la difusión del potencial económico de Añelo en el escenario internacional.

De paseo y política en la Comarca Serrana

Axel Kicillof arrancó el verano con agenda intensa, pero igual tuvo un tiempo para darse un respiro en la Comarca Serrana. Antes de inaugurar las conferencias estivales, el jueves pasado en Sierra de la Ventana, en el municipio de Tornquist, el gobernador hizo base en la localidad de San Andrés de la Sierra para una caminata en familia. Lo acompañaron su esposa, la doctora en Letras Soledad Quereilhac, y sus hijos A y L.

El paseo no pasó desapercibido en redes sociales, donde Quereilhac compartió postales del recorrido con un guiño al pasado de la región: "Por los antiguos dominios de Calfucurá. Uno de los lugares más hermosos de la provincia". La referencia al cacique mapuche que controló estas tierras en el siglo XIX le dio un toque histórico a las postales del descanso.

Embed - Soledad Quereilhac en Instagram: "Caminatas por los antiguos dominios de Calfucurá." View this post on Instagram A post shared by Soledad Quereilhac (@soledadquereilhac)

En sintonía, horas más tarde, el gobernador destacó en la conferencia la belleza de los destinos bonaerenses, desde la Costa atlántica hasta las sierras y lagunas. "No hay mejor lugar en el mundo para estar que la propia patria y nuestra provincia", planteó el gobernador.

El evento marcó el inicio de una temporada en la que el gobierno busca consolidar el turismo como motor económico, con la Comarca Serrana como una de las grandes protagonistas del verano bonaerense. Kicillof miraba desde esas sierras cómo crecen las tensiones con La Cámpora a medida que se acercan las definiciones electorales. La primera de ellas está en sus manos, y será el desdoblamiento -o no- de los comicios locales. Aunque para tomar esa decisión deberá esperar a conocer qué sucede con las PASO nacionales, ya que las primarias bonaerenses están pegadas por ley. Si se eliminan en Nación, el mandatario tendrá mayor margen para separar las fechas, un hecho que el kirchnerismo prefiere evitar para poder nacionalizar también esa contienda. En despachos platenses apuntan a que la discusión provincial tenga su propia dinámica y que no quede atrapada en la polarización Cristina-Milei. Esas suposiciones echan leña en la larga interna de las nuevas y las viejas canciones.

Ahora, el temor es que la pulseada escale al punto en que el peronismo vaya dividido a las urnas. Todo ganancia para LLA. Por lo pronto, alguno de sus colaboradores más cercanos, del riñón, anota en un papel, simil almacenero, todos los agravios que recibió Kicillof por parte de dirigentes cercanos a Máximo Kirchner, y por ende a Cristina. Un ayudamemoria para sacar a relucir cada tanto, comenta en La Plata.

Renovadores en Pinamar

En cuanto a las playas, mientras buena parte de los dirigentes empieza a retornar a las ciudades, Sergio Massa continúa en Pinamar, donde armó un bunker desde donde traza estrategias políticas. En esa localidad balnearia recibió a los intendentes del Frente Renovador, en el balneario CR, con participación también de su esposa Malena Galmarini.

"Fueron planteos de gestión. Mostraron preocupación por el tema inseguridad", fue el comentario que brotó tras un encuentro en el que se prohibieron las fotos. En el massismo monitorean la intensidad de la interna entre Axel Kicillof y La Cámpora, y para evitar que las esquirlas se extiendan hasta el momento de cierre de listas hacen hincapié en "la necesidad de tener definidas las reglas de juego y las alianzas hacia fines de febrero". También se habló sobre la necesidad de aislar de ese fuego cruzado a Martín Marinucci, ministro de Transporte de Kicillof, quien reemplazó al también renovador Jorge D'Onofrio, tras su renuncia en medio del escándalo de las fotomultas.

La tesis que se barajó allí, impulsada por Javier Osuna, intendente de General Las Heras, es que la elección bonaerense no será una, sino ocho. Es decir, una por cada sección electoral. En ese sentido, "hay que elaborar una estrategia para cada una" y no descartan los renovadores la apertura en cada una de esas secciones a otros sectores de la oposición.

Quienes llegaron del interior de la provincia manifestaron el creciente malestar en los empresarios del agro, pero sobre todo en los arrendatarios. También exhibieron preocupación por la caída de la coparticipación y la caída a cero de la inversión nacional. En la misma línea, existieron planteos por el estado de las rutas y la suspensión de obras.

Punta del Este recupera su viejo esplendor

Los balnearios del Este empiezan a cambiar de público, de la rosca pura y dura a un ambiente acaso más familiar. No obstante, la presencia de argentinos es mucho mayor que en el verano pasado, para bien de toda la gente de Maldonado, Rocha y otros departamentos. “¡Cómo los extrañábamos!”, dijo con genuina sonrisa una moza, sirviendo en La Barra a un grupo de jóvenes de inocultable acento porteño.

La gastronomía es uno de los rubros más beneficiados, pero no el único. “Punta del Este se está convirtiendo en un centro de negocios, con intensa actividad en verano, obviamente, pero cada vez más a lo largo de todo el año”, comentó a Ámbito Uruguay un administrador de Family Offices, con años de experiencia con uruguayos y argentinos. “La infraestructura, seguridad, el perfil del lugar… es ideal para hacer negocios; y la próxima inauguración del World Trade Center será un mojón clave”, agregó.

Por supuesto, además de los temas netamente financieros, predominan los eventos vinculados al real estate. Hay numerosos nuevos proyectos y -se sabe- cuando hay una tendencia hacia un determinado lugar, unos proyectos atraen a otros.

Y uno de los actores clave de los últimos años ha sido Giuseppe Cipriani, empresario italiano que -luego de varias demoras- logró que avanzaran las obras para el nuevo hotel en la zona de San Rafael, que promete ser uno de los más impactantes de Punta del Este. Para estar a tono con la festiva movida de estos días, convocó a su propia fiesta en su residencia, Gin Tonic, con muchos invitados. Estuvieron varias de las modelos más notorias de Argentina, empresarios de los sectores financiero, tecnológico y farmacéutico. Pampita Ardohain, Valeria Mazza, Emilia Attias, Sofía Zamolo, los exfuncionarios macristas Carolina Stanley su esposo Federico Salvai, Dolores Trull, el presidente del Banco Santander Argentina, Guillermo Tempesta, Pierpaolo Barbieri, Miguel Boggiano, Sebastián Ortega, entre otros, animaron la pista desplegada en la chacra de Cripriani. Un tono noventoso, que dominó la temporada.

Embed - Federico Contreras on Instagram: "Lo que fue el evento de OH! Night en @ohlabarra_puntadeleste @fer.cristino @perfumesdss @cristino.group @etcheniqueautomoviles #reels #pde #puntadeleste" View this post on Instagram A post shared by Federico Contreras (@feconuy)

Por otra parte, Wanda Nara (protagonista del verano por los rebotes del caso Icardi-China Suarez) y Pampita Ardohain (otra vez) fueron vistas en el desfile organizado por Fernando Cristino, conocido manager y relacionista público, que cobró notoriedad en los primeros meses de la presidencia de Lacalle Pou por unos audios que intercambió con la vicepresidente Beatriz Argimón. “Aquello fue mucho ruido y pocas nueces”, dijeron algunos allegados.

Una curiosidad es que la seguridad de ambas celebrities estaba garantizada por el exjefe de la custodia presidencial uruguayo, Alejandro Astesiano, quien fue condenado en 2023 a cuatro años y seis meses de prisión por asociación para delinquir y tráfico de influencias, entre otros delitos, aunque en septiembre la Justicia le otorgó la libertad anticipada. “De esto el hombre sabe”, dijo riendo un político charrúa presente en el desfile. “Lo que me pregunto es quién lo está vigilando a él”, agregó.

Asimismo, las calles de Punta del Este fueron testigo de un recorrido de más de 40 autos deportivos de lujo, clásicos de todos los tiempos. Es que 100 Millas del Este tuvo su segunda edición, con SLS Hotel & Residences como anfitrión, el nuevo clásico de Punta del Este ubicado en la parada 10 de Playa Brava sobre Av. del Mar.

100 Millas del Este reunió a más de 40 autos de colección..jpg Las 100 Millas del Este.

Participaron coleccionistas de autos en un entorno social descontracturado, en un recorrido que privilegió las vistas de Punta del Este. Comenzó en el local de Eve, boutique de lujo de joyas y relojes, pasando por Rincón del Indio y San Rafael, para luego culminar con un cóctel a la caída del sol.

Diálogos con Conan: la posverdad y las nuevas canciones

- Padre, baje un poco el perfil hoy. Como en los casamientos, vio que solo la novia va vestida de blanco. Acá lo mismo.

- Voy de traje negro, Conan.

- Es un decir, Padre. Un ejemplo. Que no quiera ser más gracioso que el payaso.

- Los únicos payasos son los peronistas, Conan. En tal caso yo soy el dueño del circo.

- A eso iba, Padre. El dueño del circo ahora es Donald. No sea cosa que se ponga celoso y en vez de ayudarlo lo hunda. Nunca se sabe cómo funcionan las personas.

- Conan, Donald es como un hermano. Es como Karina pero hombre. No pasa nada con él. Mi éxito es el suyo. Y viceversa.

- Puede decirle La Jefa, Padre.

- No seas irrespetuoso, Conan. Además traje la carpeta con todos los datos de nuestra gestión, todos los éxitos. El boom de consumo, el crecimiento de la economía, la baja de impuestos. Somos un fenómeno mundial, Conan.

- Pase rápido las hojas, Padre. No sea cosa que empiecen a preguntarle.

- Para todo hay una explicación, Conan. Además, ¿por qué nunca me crees?

- Le creo, Padre. Pero a veces exagera. Abusa con la posverdad.

- No uses esas palabras de boluprogre, Conan. Posverdad... no seas pavo. La discusión por la verdad es más vieja que Matusalén.

- No soy pavo, Padre.

- Ya sé, Conan. Eras un perro, en tal caso.

- Soy, Padre. Mi legado sigue vivo. Conan no se murió, Conan vive en el pueblo.

- Basta, Conan, con la cancioncita de los kuka. Al final tenía razón el comunista que pedía nuevas canciones.

- Al final no están tan lejos, Padre. Tenía razón Mauricio.

- Mauricio no tiene nada, Conan. Y cada vez va a tener menos.

- Menos que nada no existe, Padre.

- Ya me vas entendiendo, mi fiel Conan.