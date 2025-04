Provincias en alerta por el anuncio de Javier Milei sobre la vuelta de las retenciones en junio

Más recientemente, a fines de marzo, los tres se reunieron en Santa Fe con motivo del traspaso de la presidencia pro témpore de manos de Pullaro a Llaryora. Allí dejaron duras advertencias a Nación ante un eventual regreso de las retenciones. "No vamos a permitir que haya marcha atrás esta baja de las retenciones, esto tiene que ser un camino de ida", dijo en la ocasión el líder cordobés.

"Nuestros productores no ponen la plata en las Islas Caimán: las ponen en cada uno de nuestros pueblos y regiones. Los tres somos de partidos políticos distintos, pero coincidimos en que gobernar es generar trabajo", completó. Si bien es un aliado de la gestión libertaria, el mediterráneo ordenó a sus diputados que dieran quórum en el Congreso, cuando finalmente se aprobó la creación de una comisión para investigar el caso $LIBRA.

Gobernadores Región Centro.jpg

De esa manera, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge y Alejandra Torres ocuparon sus sillas y formaron parte de la derrota legislativa del oficialismo en el Congreso.

Ante la consulta de Ámbito, en la gestión cordobesa dieron cuenta de que todavía no analizaron qué pasos seguir, pero reiteraron su rechazo a las declaraciones presidenciales. "Las retenciones son una verdadera extracción a la provincia. Son unos 3.500 millones de dólares por año que se evaporan de la provincia, van a la Nación y no se coparticipan ni vuelven en obras o servicios", protestaron.

A la par, en la Región Centro apuntaron que el bloque sostendrá el reclamo, pero aclararon que sabían que la medida era temporal. No obstante, descartaron realizar un pronunciamiento, al menos por ahora. "No está bueno precipitarse porque no está claro si queda firme o no", aseguraron.

En este aspecto tallan diferencias políticas puertas adentro. Mientras que Pullaro y Llaryora colaboraron con el Gobierno en distintos temas, optan por mantener un distancia prudente con la Casa Rosada. Frigerio, del PRO, es aun más cercano e incluso baraja la posibilidad de confluir en una alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA) en Entre Ríos. Por tal motivo, prefiere estar lejos de una confrontación directa.

Malestar en el Norte

El anuncio del presidente Javier Milei también tuvo eco en el norte, con repudios desde las entidades agropecuarias de la región .

"Todos sabíamos que el 30 de junio llegará a su fin la disminución temporal de las retenciones pero, la verdad, es que esperábamos que no regresaran por el acuerdo que firmó el Gobierno con el FMI y porque la economía está ingresando en un sendero de normalidad, lo que generó un entusiasmo generalizado, también en nuestro sector", señaló a Ámbito José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT). "Esto tiró todo por el piso, fue como un golpe, porque si ahora no están dadas las condiciones para sacar las retenciones, ¿cuándo será?", se preguntó el empresario y referente.

De acuerdo al titular de la SRT, tanto el NOA como el NEA todavía sufren los efectos de la sequía, la enfermedad conocida como chicharrita y la caída de los precios internacionales, por lo que el anuncio de Milei generó malestar "porque la gente está susceptible y reactiva".

Consultado sobre el modo de advertencia al que recurrió el jefe de Estado, Frías Silva lo calificó como "un tono de pedido, de urgencia, de reclamo para liquidar cuanto antes porque el Gobierno necesita la plata ya, pero eso no está en nuestras manos porque nuestros socios no tienen margen para esperar". "Se acercan los vencimientos porque hay que cancelar deudas y no somos nosotros quienes nos demoramos y si alguien lo hace, tiene derecho a esperar mejores condiciones para vender, forma parte del negocio esperar las mejores condiciones", expresó.

José Frías Silva.jpg José Frías Silva.

De cumplirse el anuncio presidencial, el 30 de junio las retenciones para la soja pasarán de un 26% a un 33%, mientras que los derivados de la soja aumentarán del 24,5% al 31%. Otros productos como el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz también verán incrementadas sus retenciones del 9,5% al 12%, y el girasol aumentará del 5,5% al 7%.

Ámbito también dialogó con Hugo Meloni, titular de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR), que aglutina a productores agrícolas y ganaderos de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Catamarca. "Sabiendo que el 30 de junio las retenciones retornaban al punto en el que estaban antes de la reducción temporal, habíamos presentado un pedido para que se extienda el plazo, pero el anuncio del presidente Milei nos sorprendió", señaló Meloni. "Pero lo que más nos llamó la atención es el tono que usó para hacerlo porque imaginábamos que la reducción temporaria era el inicio de un camino a su eliminación definitiva", agregó.

De acuerdo a este productor, si los sectores del campo estuvieran atravesando un escenario óptimo podría entenderse la decisión que anticipó el jefe de Estado, "pero venimos de campañas que estuvieron lejos de ser buenas, con plagas, baches hídricos y altas temperaturas; esto nos pondrá en el límite de la rentabilidad", dijo. Y ante una pregunta de este medio, manifestó que las condiciones productivas del NOA no son las mismas que en la región de la Pampa Húmeda, en donde el rendimiento, a misma cantidad de hectáreas, es casi el doble por la calidad de los campos.

En relación a si el sector tiene espalda para especular con los tiempos para liquidar, Meloni expresó que "no, no existe ese margen porque somos el primer eslabón de la cadena, es decir, productores que debemos vender para pagar los vencimientos de mayo, de lo que se adquirió para esta cosecha".

"En todo caso, no quiero dar nombres, los que sí lo hacen son las exportadoras, a quienes les vendemos y acopian", puntualizó. Lamentó que no se haya avanzado tampoco en tratar a la producción de granos del NOA con los beneficios de una economía regional, ya que el costo del flete es otro factor de gran peso. Puso como ejemplo que sobre los $330.000 que se paga por la tonelada de soja, $55.000 deben destinarse al flete hasta los puestos. "Competimos en un escenario de grandes desventajas", reflexionó.

Pedido desde Las Lajitas

Las Lajitas, en el este de Salta, fue el escenario de la primera Expo Prograno Edición Lajitas, en donde el músculo del campo de esta provincia y de Jujuy mostró maquinarias y en la que se ofrecieron charlas técnicas de distintas producciones. Desde ese lugar, en una entrevista, Francisco Vidal, presidente de la Asociación de Productores de Granos del Norte, pidió la continuidad de la baja de las retenciones, frente a los anuncios del presidente Milei.

campo retenciones agro granos Depositphotos

Destacó que la liberación cambiaria fue un paso positivo pero que los productores "no tienen apuro por vender". Enfatizó que no solo esperan que las retenciones se mantengan, sino que anhelan que lleguen a cero, beneficiando a la economía regional porque "la baja de las retenciones no benefició a los productores de maíz de Salta y Jujuy, ya que la cosecha comienza en junio y julio".

Pese a que el sector representa una porción pequeña de la producción nacional, los productores piden una extensión de esta medida para el NOA. Vidal subrayó que "un ahorro en las retenciones podría aliviar algunos costos significativos, como el flete, que en nuestro caso asciende a $70.000 por tonelada", agregó en una entrevista a Cadena3.

"Incumplió con su palabra"

Gonzalo Blasco, productor de granos del norte argentino, también dialogó con Ámbito y no ahorró críticas sobre el anuncio de Milei. "Fue lamentable por un montón de cosas pero, sobre todo, por incumplir algo que dijo en junio de 2022, cuando en declaraciones públicas, Milei sostuvo que nadie estaba obligado a liquidar. Por ese entonces se preguntaba ¿por qué debía hacerlo si roban con las retenciones? Pero parece que cuando llegan al poder se convierten en otra cosa, ahora es igual que la expresidenta Cristina Kirchner o el exministro de Economía Sergio Massa".

"Nosotros también queremos que al país le vaya bien, estamos para apoyar al presidente pero no para que nos pongan palos en la rueda. Estamos muy sorprendidos y lo estamos hablando entre productores de la región porque no lo esperábamos", cerró Blasco, quien también lamentó que persista el mismo trato de la Nación con productores de la Pampa Húmeda y del NOA, pese a que solicitaron que haya una diferenciación.