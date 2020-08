Larreta analiza llevar a Olivos plan (chico) de apertura etapa 2

El Gobierno porteño mantiene su Plan Integral de puesta en marcha de la Ciudad que contempla seis etapas para las habilitaciones de actividades comerciales. La segunda, estaba prevista para iniciarse hace quince día cuando debió congelarla a la espera de una mejora en el comportamiento del virus, lo cual no ocurrió. Pero la lectura que hace la Ciudad de Buenos Aires es que se mantiene estable la cantidad de contagios diarios (más de mil), el factor de contagio sigue en 1 y las camas de terapia intensiva todavía no colapsaron, aunque aumentó la cantidad de fallecidos por día.

De eso conversó el lunes, en Olivos, con Alberto Fernández, contemplando además el crecimiento de infectados de coronavirus en la Provincia de Buenos Aires, donde el Área Metropolitana es de tránsito intenso con el distrito porteño a medida que se habilitan negocios e industrias.

Ahora, Horacio Rodríguez Larreta analiza permisos para actividades comerciales y recreativas que espera tengan el visto bueno del Gobierno nacional, que en definitiva firma los decretos de excepciones al aislamiento preventivo y obligatorio, y de su par bonaerense Axel Kicillof.

En principio el jefe de Gobierno defenderá la idea de permitir que los locales de avenidas y barrios de alta concurrencia de público levanten formalmente las persianas, dado que alguno ya lo han realizado de hecho como en el barrio porteño conocido como Once (Balvanera) donde se concentra gran cantidad de locales de venta minoristas, especialmente textiles. También quiere el Gobierno porteño habilitar la zona de la avenida Avellaneda en el barrio de Flores, que también concentra gran cantidad de comercios mayoristas y minoristas de venta de indumentaria en su gran mayoría.

Son lugares de alto tránsito de personas en épocas de “normalidad”.

La etapa 2 del plan de seis pasos de Larreta, que en los papeles se tendría que poner en marcha el lunes que vienen, contempla otras actividades variadas, de las cuales el Gobierno porteño intentará sumar aquellas que, por la poca movilidad que provocan no contribuyan a una escalada de contagios en las próximas semanas.

Divida en rubros, la segunda etapa del plan porteño contempla con el título “Bienestar integral”, que se posibilite funcionar a la administración de los Museos de la Ciudad, las bibliotecas (sin permanencia) streaming de artes escénicas y “deportes individuales al aire libre amateur y federados. En instituciones, sin áreas comunes” (un ítem que analizan cómo instrumentar de manera segura). Además se quitaría la imposición de salir a realizar actividades físicas de acuerdo a la terminación del DNI, algo que en la práctica tampoco se controla.

Luego, bajo el rubro “Economía” se enumera el permiso para grabación de cine publicitario, industrias no esenciales que aún no estén funcionando, la vuelta a la normalidad para la actividad de estacionamiento privado, gastronomía al aire libre sin servicio y ejercicio de profesiones una vez por semana (las que no estén permitidas aún). Ese rubro económico debería esperar para su puesta en marcha, ya que la idea, ayer, del Gobierno porteño era “abrir un poquito más” la cuarentena y postergar nuevamente el inicio de la segunda temporada de lo planificado por la Ciudad. Todo será decidido, además, de acuerdo a la cantidad de casos que se reporten hoy y el mismo jueves “en lo posible” de acuerdo a la rutina que en cada ocasión viene llevando a cabo la Ciudad, que considera que los números más adecuados a la situación se presentan a mitad de semana.