Terapia y peluquerías se suman esta semana a la apertura porteña

Sin embargo, en conjunto el Area Metropolitana de Buenos Aires, que conforman la Ciudad y el conurbano, siguen manteniendo la mayor proporción de enfermos y muertes de covid-19.

Esta semana, como viene ocurriendo en cada temporada de cuarentena, el jefe de Gobierno porteño se reunirá con Axel Kicillof para acordar cómo sigue el aislamiento y la flexibilización que intenta dar reinicio a la economía, para llevarle una propuesta a Alberto Fernández, ya que el domingo que viene concluye la presente etapa de cuarentena.

Para la Ciudad, el aumento de casos en la provincia de Buenos Aires no tendría que ser un inconveniente a pesar de los cientos de miles de bonaerenses que trabajan en la Capital en actividades no esenciales que quedaron habilitadas la semana pasada. Así lo aseguran y creen que el mayor esfuerzo es que se cumpla la condición de que solamente personal de actividades esenciales se traslade en el transporte público. Es que, consideran que los comercios con atención al público y las distintas profesiones que obtuvieron permiso para desarrollarse cuentan con la intención de sus propietarios o titulares de mantener estrictamente los protocolos de prevención de contagios, con la idea de no tener que volver a cerrar. Todo dependerá, nuevamente, del comportamiento que evidencie la pandemia mañana y pasado.

Mientras, Larreta está dispuesto a seguir con su plan de apertura y en esa línea hoy quedarán habilitados los paseos con niños todos los días. La semana pasada pudieron salir a pasear jueves, sábados y domingos. A partir de hoy podrán hacerlo todos los días, de 10 a 18 y durante una hora, reglamento difícil de controlar.

También a partir de hoy se podrán visitar galerías de arte, con turno y quedará permitida la actividad de los abogados.

La semana se completará el miércoles, cuando abran centros de estética y peluquerías con servicios de depilación, manicura y pedicuría. A la vez podrán atender psicólogos, que lo vienen haciendo en sesiones de video llamada, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos que trabajan con trastornos del neurodesarrollo y para la tercera edad y fonoaudiólogos que trabajan con personas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Además, a partir de hoy y producto de una negociación, los profesionales de Ciencias Económicas retomarán sus actividades en el marco del Plan Integral y Gradual de Puesta en Marcha, lo cual se definió la semana pasada ya que no había sido contemplado.

La medida alcanza a unos 80 mil contadores matriculados que desempeñan sus actividades en la Ciudad de Buenos Aires y podrán realizar trámites y concurrir a sus estudios a retirar materiales y recibir a sus clientes una vez por semana según la terminación de sus DNI.

El plan de Larreta contempla cinco etapas más y, en la última se proyecta “vuelta a la normalidad”, todo, claro con la consigna de poder volver atrás si la situación se complicara más que ahora .