Con temas que Javier Milei promete vetar, este miércoles hay sesión en Diputados

Pero lo cierto es que ese cuerpo carece de autoridades , luego de que se produjera un empate al momento de la votación de las mismas. Por ese motivo, tampoco se aprobó el reglamento de la comisión. Sin él, los legisladores no cuentan con herramientas para obligar mediante la fuerza pública (tal cual establecería el borrador redactado) a quienes decidan citar para que comparezcan. Es por eso que en la reunión informativa que se celebró días atrás, todos los funcionarios del Ejecutivo que habían sido citados por los bloques de la oposición –los hermanos Milei incluidos– pegaron el faltazo . Los que asistieron, lo hicieron por motu proprio.

En medio de este funcionamiento a medias es que la oposición buscará destrabar el tema en el recinto. Impulsados por el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, los bloques someterán a votación un proyecto para modificar la resolución que creó la comisión $LIBRA. En esta modificación se especificará que, ante un eventual empate, el presidente del cuerpo será el que propongan los miembros cuyos bloques parlamentarios tengan el mayor número de miembros en la Cámara.

En tanto, la vicepresidencia quedará para “el otro miembro propuesto”. Mientras que la secretaría sería elegida por aquellas bancadas que hayan impulsado al presidente designado.

Vale aclarar que este proyecto no tiene dictamen de comisión. Es decir que, para poder someterlo a votación, la oposición debería reunir el aval de dos tercios del cuerpo. Es casi un hecho que ese número no lo conseguirán, por lo que el as bajo la manga será votar un emplazamiento para que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que presiden Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (PRO), respectivamente, se vean obligadas a tratar el tema con fecha y hora.

En esa instancia, la oposición tiene las firmas suficientes para que el tema sea dictaminado y así llevarlo finalmente al recinto para su aprobación.

Diputados: la oposición forzará el debate de varios proyectos

En el temario de la sesión pedida por la oposición se incluyen otros proyectos que buscan ampliar las partidas presupuestarias para las universidades nacionales, para así garantizar su funcionamiento. También, hay iniciativas que promueven la recomposición salarial para los docentes de los niveles educativos obligatorios, de formación docente y técnica del sistema educativo.

Estos textos deberían pasar por las comisiones de Presupuesto, que lidera el libertario José Luis Espert, y de Educación, que preside el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro. Como ambas autoridades se niegan a abrir sus comisiones para avanzar con estos textos que “atentan contra el déficit cero”, la oposición también apelará a la figura de emplazamiento para forzar su debate en esa instancia.

Asimismo mientras el reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan sigue sin ser atendido por el Ejecutivo (en concreto, piden que el trabajador que menos cobra, cobre por encima de la canasta básica familiar), la oposición intentará declarar la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por dos años. En concreto, el texto busca darle una salida a ese conflicto.

Para ello, se establece la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios "para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país".

Además, establece la "recomposición inmediata de los salarios del personal" y la "exención a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias; y la adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos".

El texto fue girado por la Presidencia de la Cámara –es decir, Martín Menem—a tres comisiones: Salud, Familia y Presupuesto. Las dos primeras ya lo dictaminaron. Pero, por las razones de siempre, es decir, fiscales, Espert se niega a abrir la comisión para su debate. De allí que la oposición, al igual que con Financiamiento Universitario y con la Comisión $LIBRA, impulsará el emplazamiento de la comisión para que el texto termine de ser dictaminado y así llevarlo al recinto para su aprobación.

Julio Cobos Diputados (1).jpeg Julio Cobos propone cambiar el huso horario en la Argentina para ahorrar energía. Mariano Fuchila

Otro tema incluido en el temario (que tampoco tiene dictamen de comisión) es el que tiene como autor a Cobos. Desde hace tiempo, el mendocino empuja una iniciativa que busca cambiar el huso horario de la Argentina, a fin de ahorrar luz y energía.

En concreto, su iniciativa busca mover el huso de -3 a -4 en el horario de otoño a invierno, para darle un mejor aprovechamiento a la luz natural.