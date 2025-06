Ley de Financiamiento Universitario: la oposición anhela que el paro y movilización impacte en el Congreso

En la convocatoria para el 2 de julio, impulsada por los radicales opositores nucleados en Democracia para Siempre, se incluyen seis expedientes que buscan dar respuestas a todos los niveles educativos , contemplando a estudiantes, docentes y no docentes. Entre ellos se encuentra la propuesta de Financiamiento Universitario presentada el 28 de mayo por rectores de las instituciones en una actividad no oficial de la Cámara de Diputados. La ley pide reapertura de paritarias, fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de un fondo de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas

¿Por qué fue una actividad no oficial? El reclamo opositor es que tanto Alejandro Finocchiaro (PRO) como José Luis Espert (La Libertad Avanza) no convocan a tratar ningún tema no oficialista a las comisiones que presiden, Educación y Presupuesto respectivamente. Es por ello que se encuentran avanzadas las conversaciones entre seis bloques para alcanzar el quorum en la sesión del próximo miércoles, con la intención de garantizar los emplazamientos que obligarían a dar el debate. El pasado 4 de junio, la oposición fracasó en su primer intento de alcanzar el mismo objetivo.