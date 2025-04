Guillermo Francos habló en la previa de su visita a Diputados: "Va a haber mucho show político"

El Gobierno afrontará hoy, de la mano de su jefe de Gabinete Guillermo Francos, una interpelación en la Cámara de Diputados por lo ocurrido con la criptoestafa $LIBRA que el presidente Javier Milei publicitó en sus redes sociales oficiales. En la previa, el funcionario aseguró: "ante la interpelación del Congreso, llevo todas las explicaciones que ya el presidente dio. No hay mucho nuevo para aportar".

La sesión comenzará a las 14 y ya se anticipa que será extensa. Incluso advirtieron que podría superar las 8 horas, aunque todavía no hay precisiones sobre la cantidad de oradores que habrá por bloque.

"Tenemos que remontarnos al año 1996 para ver una interpelación a un ministro por parte del Congreso. Es llamativo que en 30 años no se haya interpelado a ningún ministro. Ahora, por un hecho que no tiene intervención del Poder Ejecutivo, quieren interpelar a tres ministros", disparó Francos contra la oposición que citó a la interpelación.

Finalmente, Mariano Cúneo Libarona no bajará al recinto a responder consultas.

Ante los diversos pedidos de las bancadas opositoras, Francos confirmó que el será el único presente durante la interpelación. "Los ministros de Economía y Justicia se ponen a disposición para responder por escrito, advirtiendo que no tiene ninguna vinculación con el tema en particular", sentenció.

La sesión por el caso $LIBRA

Finalmente, la interpelación comenzará a las 14 y ya se anticipa que será extensa. Por otro lado, el miércoles a las 10 de la mañana se concretará la constitución de la comisión investigadora por este mismo caso, que tendrá un total de 28 integrantes. Durante esta primera reunión se tendrá que definir se quedará con la presidencia del cuerpo.

La convocatoria que tendrá lugar hoy se había pactada inicialmente para el 22 de abril. Sin embargo, el Congreso canceló toda su agenda de la semana pasada tras conocerse la muerte del papa Francisco.

Hayden Mark Davis $LIBRA CAPTURA.png La comisión investigadora buscará resolver la conexión entre el presidente Javier Milei y Hayden Davis. @VictorMarkno

Cabe destacar también que, ante la falta de consenso entre las bancadas opositoras, no se interpelará al Presidente ni a su hermana, Karina Milei, los dos grandes apuntados por la criptoestafa. También se mantendrá en espera la participación del titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, debido a que algunos sectores consideran que, al no ser ministro, su presencia en la Cámara de Diputados "no corresponde"