Gobernador de Salta dio negativo en el test de coronavirus pero seguirá aislado

"No me alcanzará la vida para agradecer tantas muestras de cariño! Les aseguro que no fueron horas fáciles. El 0,5 de las muestras que se realizan dan resultados dudosos o indeterminados, y el criterio epidemiológico en estos casos es repetir el hisopado y realizar uno nuevo", explicó el mandatario.

Estas afirmaciones las efectuó a través de Twitter, luego de que trascendieran las sospechas existentes acerca de la posibilidad de haber contraído coronavirus. Finalmente se supo que el gobernador dio negativo en coronavirus en el análisis de PCR que se le practicó como contraprueba, tras regresar días atrás de Buenos Aires, adonde había viajado para reunirse con el presidente Alberto Fernández y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

"En el caso del laboratorio del Milagro, de 14.000 muestras se detectaron 69 con estas características y se repitieron las pruebas. Alguien, sabrá Dios con qué intención, filtró la información que mi resultado era positivo. Finalmente, el resultado es negativo. Gracias a Dios", sostuvo el gobernador.

Sáenz permanece aislado desde la semana pasada, conforme a las normas sanitarias de la provincia, tras participar el viernes último de un encuentro con el Presidente en la Quinta de Olivos. Además, el mandatario salteño planteó la necesidad de reforzar aún más los controles en la frontera por la emergencia y la gran cantidad de casos de coronavirus que se registran en Bolivia.