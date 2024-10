Cristina Kirchner vs Ricardo Quintela: expira el plazo para impugnar y se define la junta electoral del PJ

Hoy vence el plazo para presentar impugnaciones y en "Primero la Patria" esperan que la junta electoral del PJ se expida en relación a la presentación de las listas. Tras el pedido de informes, existen además cuestionamientos por presuntos incumplimientos de normas de fondo, no subsanables, como el cupo femenino, gremial y de juventud, así como el mínimo de dos consejeros por provincia, según señalan desde la lista de Cristina.

Con 3.200 urnas a aportadas por la Dirección Nacional Electoral (DINE) , y sobres disponibles que ya no se usarán por la implementación de la boleta única papel para las elecciones nacionales, la junta electoral del Partido Justicialista deberá resolver la organización de la interna entre Cristina Fernandez de Kirchner y Ricardo Quintela para el próximo 17 de noviembre.

De acuerdo al cronograma publicado por las autoridades partidarias, hasta el jueves habrá tiempo para el reemplazo de los candidatos impugnados. Y el viernes se procederá a la oficialización de las listas y al sorteo de sus números.

El viernes 1 de noviembre cada lista deberá entregar su modelo de boleta de cara a la interna del 17 de noviembre. Hay más de tres millones de afiliados habilitados para votar y la escasez de urnas emerge como un problema. La DINE entrega urnas, usos y costumbres pero el Ministerio del Interior no tiene una obligación legal; "no es una elección nacional", aclaran desde un despacho de Casa Rosada.

Con la firma de Teresa García, Anabel Fernández Sagasti y Gustavo Arrieta, los apoderados de la lista de Cristina presentaron ayer un pedido de informes donde notifican que la agrupación de Quintela “contiene candidatos sin identificación de DNI” y “faltantes que imposibilitan realizar la verificación de la misma”. Irregularidades que, tras el traslado de la junta electoral, ya habrían sido subsanadas.

"No queremos postergación de la interna en el PJ, queremos terminar con esto el 17 de noviembre", confirman ante la consulta de Ámbito desde la lista "Primero la Patria". Desde el sector de Quintela también apuran la interna. "Aclaro que no vamos a pedir formalmente ninguna prórroga… @QuintelaRicardo estamos para votar mañana. Sólo debemos garantizar las condiciones operativas para la transparencia del comicio y la plena participación del Pueblo Peronista. Dicho de otro modo; que los compañeros de Tartagal no tengan que ir a Salta a votar O los de Chilecito hacer 200 Kms hasta La Rioja", posteó ayer Jorge Yoma, apoderado, abriendo un interrogante. ¿Existen los recursos necesarios para garantizar la realización de la interna en el PJ? ¿De dónde saldrán las 2800 urnas que faltan más allá de las que aporta la DINE?

Mesas "Cristina Presidenta"

Mientras corren los plazos, se activan esta semana las mesas locales de "Cristina Presidenta". Ayer en el predio de SMATA en Quilmes, Mayra Mendoza encabezó un acto en apoyo a la postulación de la expresidenta. Y pidió que se garantice la realización de la interna.

"Cada vez que tienen oportunidad de hablar de ella, se dirigen de forma violenta deseándole directamente la muerte o tratando de buscar la forma de proscribirla y sacarle la posibilidad al pueblo argentino de que la elija nuevamente como presidenta, que la elijan hoy los afiliados del Partido Justicialista. Porque tienen tanto huevo para enfrentar a Cristina, pero cuando Cristina se planta y dice vamos a una interna, salen corriendo para ver cómo hacen para postergarla, salen corriendo a buscar si algún amigo de la Justicia les habilita que no se haga. Si tienen tanto huevo para enfrentar a Cristina, vengan y vamos a ver cómo se llenan las urnas", fue el desafío de la jefa comunal de Quilmes.

Ahora la confirmación de la interna depende de la junta electoral de 15 integrantes que preside el formoseño Armando Cabrera. Ese órgano deberá garantizar desde la impresión de las boletas, la presentación de las urnas, su distribución, la contratación de personal y la efectiva realización del comicio interno. "Si las listas cumplen los requisitos de forma y de fondo, se oficializan. Si no se baja la lista que contiene errores no subsanables", explican desde "Primero la Patria" a la espera de una definición de la junta electoral.

Cristina ya había definido quiénes serán los cinco vicepresidentes que la acompañarán en la conducción partidaria: José Mayans, titular del interbloque del peronismo en el Senado; Lucía Corpacci, senadora y titular del PJ de Catamarca; Germán Martínez, jefe del bloque en la Cámara de Diputados; Mariel Fernández, intendenta de Moreno; y Ricardo Pignanelli, secretario general de Smata.

Entre los candidatos a consejeros titulares del PJ nacional que van en la lista de Cristina Kirchner se encuentran Sonia Alesso, Juan Manzur, Eduardo de Pedro, Abel Furlán, Víctor Santa María, Juan Manuel Olmos, Sergio Uñac, Agustín Rossi, Felipe Solá, Gustavo Menéndez, José Neder y Anabel Fernández Sagasti.

La lista de Ricardo Quintela

Por su parte, en la nómina de Quintela ya tienen un lugar asegurado el exgobernador puntano Alberto Rodríguez Saá, la dirigente chaqueña Magda Ayala, Mariana Gadea, Roque Álvarez -del peronismo del gobernador Tucumano, Osvaldo Jaldo- y Alba Sánchez. Algunos de los aspirantes para ser Consejeros titulares son: Carlos Caserio (Córdoba), Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Richard Jesús Ordóñez (Córdoba), Tuty Amat (Salta), Natalia Zabala Chacaur (San Luis), Jorge Exequiel Moreno (Catamarca), Eugenia Alianiello (Chubut), Jorge Molina (Santa Fe), Erro Mirta Griselada (La Pampa), Gaston Harispe (Buenos Aires), Alejandra Adriana Avila (Santiago del Estero), Alberto Arrua (Misiones), Lidia Mabel (Santa Cruz), Osvaldo Nemirovsci (Río Negro), Cecilia Gomez Mirada (Buenos Aires).