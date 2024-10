Cristina Kirchner oficializó su lista para el PJ y preparan un acto en Quilmes

La sede no es casual: su intendenta, la camporista Mayra Mendoza, es una de las más cercanas a la expresidenta . De acuerdo a versiones periodísticas, la dos veces mandataria habría disparado munición gruesa contra Kicillof en una reunión en el SMATA. Allí, habría dicho que "los Poncio Pilatos y los Judas del peronismo no van más".

En su armado, Cristina será secundada por un esquema diverso, que incluye a representantes de ambas cámaras del Congreso, de los intendentes y de los gremios.

El postulante a vicepresidente primero será el actual Presidente del Interbloque del peronismo en el Senado, el formoseño José Mayans. La senadora camatarqueña Lucía Corpacci, en tanto, será la candidata a vicepresidenta segunda, mientras que el presidente del bloque de Diputados de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, ocupará la tercera vicepresidencia.

La cuarta vicepresidencia tendrá como representante de los intendentes a Mariel Fernández, jefa comunal del partido de Moreno, y la quinta posición la ostentará el secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines al Transporte Automotor (SMATA), Ricardo Pignanelli.

De esa manera, y secundada por dirigentes de diversas extracciones del peronismo, Cristina Kirchner buscará comandar los destinos del justicialismo a partir del mes próximo, en reemplazo del saliente Alberto Fernández. Como dato relevante se destaca la ausencia de dirigentes de La Cámpora en el esquema.

En las últimas horas, desde el Instituto Patria sacaban pecho y aseguraban contar con 140 mil avales en respaldo de la exmandataria.

Recordaban, además, que el piso para presentar la candidatura es 60 mil y que los 140 mil acumulados al jueves a la noche se reunieron en tan solo una semana.

Asimismo, este sábado Agustín Rossi realizará un acto de relanzamiento de su espacio político, La Corriente +, en la ciudad capital de Santa Fe. Allí, según su entorno, habrá apoyo explícito a Cristina Kirchner . El acto se realizará en la sede del Partido Justicialista provincial y contará con la presencia, además del excandidato a vicepresidente por UP, el actual diputado y jefe de bloque German Martínez y la vicepresidenta del PJ provincial, María Luz Rioja.

El dirigente peronista anunció su apoyo a la candidatura de Cristina Kirchner a la presidencia del PJ y posteriormente se reunió con ella en Buenos Aires. Además, en las últimas semanas, La Corriente +, estuvo realizando un campaña de búsqueda de avales en Rosario, Santa Fe y otras localidades de la provincia.

Ricardo Quintela resiste en la interna PJ

En el otro campamento, Ricardo Quintela comanda su propia aventura bajo el sello "Federalismo y Justicia" y, de no haber novedades de última hora, buscará comandar los destinos del PJ nacional con el respaldo de sectores más reactivos al kirchnerismo, que aspiran a que el riojano pueda captar voluntades y recuperar el apoyo de antiguos aliados para pulsear con Javier Milei en las elecciones legislativas del 2025.

El propio riojano ratificó su candidatura con un tuit. "Quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto. Con dolor veo que a esta altura no se trata ni de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de debatir los problemas de nuestra Argentina frente a las nefastas políticas de Milei", disparó.

En esa línea, señaló que "hace meses que recorro el país contándoles a todos los peronistas que me ofrezco para conducir esta nueva etapa del partido, y no he escuchado ni a un solo militante que no esté pidiéndonos participación".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/QuintelaRicardo/status/1847392612950425997?s=08&partner=&hide_thread=false Quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto.



Con dolor veo que a esta altura no se trata ni de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de debatir… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) October 18, 2024

"La vocación de conducir siempre debe ir acompañada por la capacidad de abrazar y contener. Si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades no vamos a poder construir una nueva esperanza en el Peronismo. Dejar atrás esta forma de construir política es lo que me impulsa en mi vocación de conducir el partido", agregó.

Desde los cuarteles de Quintela dieron cuenta de que su postulación seguía en pie. Jorge Yoma, uno de sus apoderados, visibilizó el malestar. "Hermano! Oscar Parrilli. Atiendan el teléfono, tienen varios llamados con la característica 3804. Abrazo grande!", disparó en las redes sociales, etiquetando al senador peronista, uno de los más cercanos a Cristina.

En el medio, y cada vez más contra las cuerdas, el bonaerense Axel Kicillof hace equilibrio. Este jueves, en el acto por el Día de la Lealtad en Berisso, evitó posicionarse por uno de los candidatos y, aunque elogió en reiteradas ocasiones a Cristina, aclaró: "Nunca me van a ver buscando divisiones".