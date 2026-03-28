Las reacciones del arco político al fallo por YPF: el oficialismo celebra la victoria mientras que Axel Kicillof defiende la estatización

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia que recaía sobre el país. En el tablero local, oficialismo y oposición celebraron y disputaron la victoria de YPF.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió revocar la sentencia de primera instancia en el extenso juicio por la expropiación de la petrolera de bandera YPF. Así, la Argentina quedó eximida, por el momento, de abonar una cifra superior a los u$s16.100 millones que había impuesto la jueza Loretta Preska. Asimismo, el tribunal ratificó que la firma fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante la estatización llevado a cabo en 2012. La decisión generó rápidas reacciones en el arco político argentino.

Mientras el Gobierno celebró su gestión y apuntó sus críticas contra Axel Kicillof, el gobernador bonaerense revindicó el proceso de estatización que lo tuvo como protagonista y denunció que el juicio se sostuvo con "años de mentiras".

Desde el Gobierno, la lectura fue de victoria plena . El encargado de dar el anuncio fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien viene siendo el centro de las críticas por su viaje a Punta del Este y las denuncias por presunta corrupción. “Ganamos: la Justicia de los Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF a la República Argentina. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”. Y luego reforzó: “Hablame de gestión. Fin”, compartió el funcionario en su cuenta de X.

A los pocos minutos, Javier Milei celebró en redes sociales con un mensaje breve: “Ganamos”. El Presidente amplió luego su postura con un tono más enfático: “Ganamos el juicio de TPF...!!! MAP. MAGA. VLLC!”, y agregó: “La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco más de lo que fue el préstamo del FMI en 2024). Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional. TMAP!”.

Ganamos: la Justicia de los Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF a la República Argentina. Dios bendiga a la República Argentina. Fin.

En paralelo, Milei se defendió de los cuestionamientos sobre su agenda internacional: “Ah pero los viajes...Ah pero el mameluco...Ah pero los USD 18.000M...TMAP. VLLC!”.

*GANAMOS EL JUICIO DE YPF* La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco… https://t.co/r73pVtRDPj

Desde el equipo económico, Luis Caputo también celebró el fallo: “TREMENDA NOTICIA!! Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida!! Tremendo trabajo del equipo legal!! Felicitaciones a todos!!”. En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó el rol de la defensa: “Felicitaciones Presidente: su liderazgo y visión fueron cruciales. Pero felicitaciones también al equipo legal de la Procuración. Ganaron funcionarios que cobran 1000 dólares por mes en la pelea contra los estudios de abogados más importantes del mundo. Héroes! VLLC!“.

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Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida!!

Tremendo trabajo del equipo legal!! Felicitaciones a todos!! — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 27, 2026

La senadora Patricia Bullrich también se expresó sobre el resultado del litigio y apuntó directamente contra Kicillof: “GANAMOS EL JUICIO DE YPF. Después de años de decisiones irresponsables del inútil de Kicillof, dimos vuelta un fallo que les costaba a los argentinos 16.000 millones de dólares. El Gobierno logró invalidar la condena de primera instancia. No se paga. Hace más de 10 años lo advertí. Estamos ordenando y resolviendo el desastre que dejaron”.

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Después de años de decisiones irresponsables del inútil de Kicillof, dimos vuelta un fallo que le costaba a los argentinos 16.000 millones de dólares.



El Gobierno del Presidente @JMilei logró invalidar la condena de primera instancia. No se paga.



Hace… https://t.co/PdIx650ggE — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 27, 2026

El presidente de la petrolera, Horacio Marín, calificó la jornada como “un día histórico”, en línea con el tono general del oficialismo.

Luego de las reacciones en redes sociales, Milei ofreció una cadena nacional para brindar detalles sobre el litigio; "Este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia política, jurídica y diplomática del equipo de Gobierno, se logró torcer el destino a nuestro favor".

"Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal", sintentizó.

Kicillof y el kirchnerismo reivindican la estatización

Desde la oposición peronista, Kicillof se subió a la disputa por YPF y remarcó que el fallo “deja en evidencia años de mentiras” sobre la expropiación y su rol en el proceso, en ese entonces, como ministro de Economía. “El fallo confirma que los argumentos que sostuvo el Estado argentino desde el inicio del juicio son los mismos que defendimos siempre”, remarcó Kicillof con el respaldo de la decisión llegada desde Nueva York.

Además, rechazó las críticas históricas a la nacionalización y apuntó contra lo que definió como una “operación” impulsada por fondos buitre.

Es que en la decisión del tribunal estadounidense se ratificó que la firma fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de estatización llevado a cabo en 2012.

"Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre", disparó el gobernador bonaerense.

"La derecha nunca la habría nacionalizado", advirtió Kicillof. "Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF".

“La nacionalización fue una de las decisiones estratégicas más importantes de las últimas décadas”, analizó, y la definió como una herramienta clave para el desarrollo energético.

Por su parte, la expresidenta Cristina Kirchner también intervino en el debate. A través de un mensaje en su cuenta de x, agradeció al estudio Sullivan & Cromwell LLP "que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York" y sostuvo: "Como abogada, mis felicitaciones por haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país… que es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados".

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Como… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 27, 2026

La exmandataria agregó que "justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por EEUU; tanto en su administración demócrata como republicana" y destacó la misma conclusión que el gobernador bonaerense: "De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho".

Por último, el diputado Jorge Taiana también se hizo eco de la decisión que llegó desde Nueva Yorkj: "Se cayó el mamarracho jurídico que pretendía obligar a la Argentina a pagarle a los buitres. El fallo reafirma que la legislación argentina prevalece sobre el estatuto de la empresa: un principio básico de soberanía2

"Nacionalizar YPF no solo fue clave para recuperar la soberanía energética, sino que también permitió al país acceder, invertir y desarrollar los recursos de Vaca Muerta. Milei, junto con los fondos buitres, es el gran derrotado de hoy. En reiteradas oportunidades se expresó en contra de la recuperación de YPF, cuestionando a Cristina y a Axel por haber expropiado la empresa, avalando la posición de los buitres y debilitando así la posición argentina", sentenció

El PRO se alinea con el Gobierno

Desde el PRO, el expresidente Mauricio Macri también participó de la discusión entorno al fallo y lo interpretó como el cierre de un proceso iniciado durante el kirchnerismo. “Comparto la gran alegría que tenemos los argentinos hoy por el fallo del tribunal de Apelaciones de EE.UU. que dejó sin efecto la sentencia que obligaba al país a pagar casi 18 mil millones de dólares y entregar el 51% de las acciones de YPF”, expresó.

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De esta manera termina una pesadilla… pic.twitter.com/NwxcAzg73S — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 27, 2026

En su mensaje, el exmandatario sostuvo que la resolución judicial “le da la razón” y volvió a cuestionar la expropiación de 2012, apuntando a Cristina como la principal responsable: “De esta manera termina una pesadilla que comenzó con el gobierno de Cristina Kirchner, con una expropiación ilegal que fue votada en contra por los diputados del PRO y que, como anticipé en su momento, iba a traer muchos problemas”, afirmó.

Macri también destacó que los argumentos del tribunal coinciden con los planteos que había realizado en su momento el exprocurador Bernardo Saravia Frías y valoró el trabajo de la actual defensa del Estado.