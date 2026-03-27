Cristina Kirchner y Axel Kicillof defendieron la estatización de YPF tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos

La expresidenta y el gobernador bonaerense sostuvieron que la decisión de la Justicia estadounidense confirma los argumentos del Estado argentino y cuestionaron al Presidente por sus críticas a la expropiación.

La ex presidenta Cristina Kirchner , y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , se pronunciaron este viernes sobre el fallo de la Justicia de Estados Unidos favorable a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF . Ambos aprovecharon para defender la nacionalización de la petrolera y cuestionar al presidente Javier Milei .

A través de sus redes sociales, Kicillof afirmó que la decisión judicial “deja en evidencia años de mentiras” en torno al proceso de expropiación y sostuvo que las críticas a esa medida respondieron a una “operación” impulsada por fondos buitre.

“El fallo confirma que los argumentos que sostuvo el Estado argentino desde el inicio del juicio son los mismos que defendimos siempre”, planteó el mandatario bonaerense, en referencia a su rol como ministro de Economía durante la estatización de la compañía en 2012.

En ese sentido, cuestionó las críticas que durante años se hicieron a la decisión de avanzar con la nacionalización, particularmente desde sectores que señalaban supuestas irregularidades técnicas en el proceso.

La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos. Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios…

Kicillof también respondió a las declaraciones de Milei, quien en reiteradas oportunidades se refirió al tema como el “impuesto Kicillof”. Para el gobernador, esa caracterización “nunca fue más que una construcción” basada en argumentos de los demandantes en el litigio internacional. Según planteó, el objetivo de esas críticas no era personal, sino que apuntaba a “cuestionar una decisión soberana” y a defender intereses extranjeros en detrimento de la política energética nacional.

En su mensaje, el gobernador también vinculó el debate con el presente económico y energético del país. Sostuvo que YPF cumple hoy un rol clave para la generación de divisas y para amortiguar el impacto de la crisis energética global.

“La nacionalización fue una de las decisiones estratégicas más importantes de las últimas décadas”, afirmó, al tiempo que destacó el papel de la empresa como “palanca de desarrollo”

El posteo de Cristina Kirchner tras el fallo a favor de YPF

Por su parte, Cristina Kirchner también se hizo eco en las redes sociales del fallo y reconoció el rol de los Estados Unidos en el litigio, al tiempo que defendió la estatización de la compañía.

En primer lugar, le agradeció al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP "que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York".

"Como abogada, mis felicitaciones por haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país… que es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados", afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cfkargentina/status/2037570396053025276?s=46&partner=&hide_thread=false Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York.



Como… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 27, 2026

Luego, admitió que "justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por EEUU; tanto en su administración demócrata como republicana".

"De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho", reflexionó Cristina.

Por último, defendió la expropiación de YPF llevada adelante su Gobierno: "Queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país".

"Con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética", finalizó.