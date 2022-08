Cristina habló tras el pedido de 12 años de cárcel

La vicepresidenta aseguró que "nada de lo que dijeron los fiscales fue probado", sino que "fue un guión bastante malo y falso" y además cuestionó a los funcionarios judiciales Diego Luciani y Sergio Mola por no investigar las comunicaciones telefónicas del exsecretario de Obras Públicas, José López, y el empresario Nicolás Caputo, amigo del expresidente Mauricio Macri, las que "serían un escándalo monumental según sus criterios, pero sorpresivamente no les llamó la atención".

Live Blog Post

Las pruebas que usaron los fiscales "Cuando los fiscales ven que no tienen ningún tipo de prueba, ellos habían adoptado el guión de los medios. Entonces comienzan a buscar pruebas en otros juicios y van al de José López, que fue enjuiciado por enriquecimiento ilícito. Entonces traen el teléfono que había sido secuestrado en aquella oportunidad. Además de mentirosos, no trabajan. Los fiscales ni leyeron las pruebas que recabaron", aseguró la vicepresidenta.

"En esas 9 mil páginas del lapsus de mensajes me encuentro con Nicky Caputo, el hermano de la vida del expresidente como él mencionaba", añadió, y sostuvo que "hay demasiado material que no vieron los fiscales, tal vez por eso no me dejaron hablar".