El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.577,95 para la compra y a $1.673,36 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 23 de abril
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este miércoles 22 de abril
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este martes 21 de abril
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.681,75 para la compra y a $1.712,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.175,37.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 23 de abril
El dólar oficial minorista cotiza a $1.350 para la compra y a $1.400 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.400,59 para la venta.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.375,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 23 de abril
El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 23 de abril
El dólar CCL cotiza a $1.471,89 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 23 de abril
El dólar MEP cotiza a $1.414,42 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 23 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.820.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 23 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.456,23, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 23 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s77.582, según Binance.
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