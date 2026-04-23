El petróleo sube por encima de los u$s100 y las bolsas vuelven a caer ante la fragilidad de la tregua + Seguir en









El gobierno iraní insiste en que EEUU levante el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz, mientras se extienden las negociaciones, aunque sin señales de avances.

Los mercados en Asia y Europa bajan este jueves. Depositphotos

Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este jueves y amenaza con cortar la racha récord en la bolsa norteamericano. El estancamiento de las conversaciones entre EEUU e Irán y el prolongado cierre del estrecho de Ormuz, lo que provocó un aumento en los precios del petróleo.

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Irán se apoderó de dos barcos este miércoles, fortaleciendo su control sobre el estrecho. En paralelo, Trump también mantuvo su bloqueo naval, mientras que el presidente del parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Baqer Qalibaf, dijo que un alto el fuego total sólo tiene sentido si se levanta el bloqueo.

Las Fuerzas Armadas de EEUU ya ha interceptado al menos tres petroleros con bandera iraní en aguas asiáticas y los está desviando de posiciones cerca de India, Malasia y Sri Lanka, dijeron el miércoles fuentes de transporte y seguridad.

De momento, Trump no fijó una fecha de finalización para la extensión del alto el fuego, dijo a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Los futuros del crudo Brent suben 1,4%, hasta los u$s103,38 por barril, tras superar los u$s100 por primera vez en más de dos semanas. Los futuros del West Texas Intermediate de EEUU subieron 1,5%, hasta los u$s94,36.

wall street nyse acciones mercados bolsas finanzas Los futuros de Wall Street adelantan nuevas bajas. Depositphotos Los mercados frenan el rally alcista En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,39% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,36%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,58% a la baja. En la previa, las acciones con mayores subas son West Pharmaceutica (+16,98%), United Rentals (+15,84%) y Texas Instruments (+9,79%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en ServiceNow (-14,09%), Super Micro Computer (-10,08%) y IBM (-7,54%). En Europa, el Euro Stoxx cae 0,62%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,57%, mientras que el CAC francés sube 0,16%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,79%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,95%, mientras que la bolsa de Shanghái descendió 0,32%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,90% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,74%.