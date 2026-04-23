El dólar oficial ya acumula una baja de 5,4% en 2026 y se mantiene lejos del techo de la banda + Seguir en









El tipo de cambio minorista cerró por tercera rueda consecutiva en $1.400 en Banco Nación, mientras el blue subió $5 y volvió a ubicarse en $1.415.

A cuánto cotiza el tipo de cambio hoy 23 de abril. Imagen: Freepik

El mercado cambiario volvió a transitar una jornada de relativa tranquilidad. El dólar oficial se mantuvo estable por tercera rueda consecutiva en el segmento minorista, mientras que los tipos de cambio paralelos registraron movimientos acotados y continuaron por encima de la cotización bancaria. En las pizarras de Banco Nación, el dólar minorista cerró sin cambios en $1.400 para la venta. De esta forma, el billete acumula una caída de $80 en lo que va del año.

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En el mercado oficial mayorista, referencia para el comercio exterior, el tipo de cambio avanzó $2,50 y finalizó en $1.378 para la venta. Pese al leve rebote diario, el dólar oficial continúa muy por debajo del límite superior del esquema cambiario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina, que este miércoles se ubicó en $1.690,29. Eso dejó una distancia de $312,29, equivalente al 22,7% respecto del techo de la banda, margen que la autoridad monetaria aprovecha para intervenir con compras de divisas y reforzar reservas.

Abril en baja y caída acumulada en 2026 Más allá de las variaciones diarias, el balance mensual y anual sigue mostrando un tipo de cambio contenido. Durante abril, el mayorista acumula una baja de $5 (-0,4%), mientras que desde el inicio de 2026 retrocede $78, lo que representa una caída de 5,4%.

En términos reales, la cotización se mueve en niveles comparables a los registrados entre mayo y junio de 2025, un dato que reabrió el debate entre analistas sobre atraso cambiario y sostenibilidad del esquema actual.

En el circuito informal, el dólar blue subió $5 y cerró en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, según operadores de la city consultados por Ámbito. Con esta suba, el paralelo dejó atrás tres jornadas sin avances y volvió a terreno positivo en abril, con una mejora acumulada de $5 en el mes. La brecha frente al dólar mayorista se amplió al 2,7%.

Entre los financieros, el dólar MEP operó en $1.419,66, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.472,87. Dólares En el circuito informal, el dólar blue subió $5 y cerró en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta Pexels El mercado apuesta a estabilidad En futuros, los contratos cerraron con subas de hasta 0,3%. Las posiciones reflejan que el mercado espera un dólar mayorista en torno a $1.384 para fines de abril y cerca de $1.605 para diciembre. Las proyecciones continúan mostrando una dinámica cambiaria gradual, sin saltos bruscos en el corto plazo. El principal sostén del mercado sigue siendo la abundancia relativa de divisas y una demanda privada más moderada. En una reciente exposición ante inversores en Estados Unidos, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, señaló que la demanda de dólares para atesoramiento volvió a caer en marzo por segundo mes consecutivo. El dato resulta relevante porque durante el segundo semestre de 2025, en plena tensión electoral, la compra de divisas por parte de personas físicas había sido uno de los principales canales de salida de dólares del sistema. Entre julio y octubre del año pasado, los particulares retiraron en términos netos u$s5.458 millones. En los cuatro meses siguientes, esa cifra descendió a u$s2.362 millones. A la menor demanda privada se suma el ingreso estacional de dólares provenientes del agro y colocaciones corporativas, factores que hoy colaboran con la estabilidad del mercado oficial. Con el dólar aún contenido y lejos de la banda superior, el Gobierno mantiene una de sus principales anclas nominales mientras el mercado sigue de cerca la evolución de la inflación y las reservas.

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