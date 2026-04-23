Evento con Javier Milei: Mauricio Novelli propuso pagar u$s18.000 "en negro" para evitar justificar fondos

Conversaciones entre Mauricio Novelli y su socio Franco Brizio revelan intentos de pagar gastos “en negro”, gestiones improvisadas y el uso del nombre de Javier Milei para garantizar un evento que nunca terminó de cerrar financieramente. Los mensajes exponen una trama de desorden, vínculos con el poder y decisiones al límite.

La interminable sucesión de chats de Mauricio Novelli y un sinnúmero de interlocutores no pierde la capacidad de sorprender, no solo por su nula cautela sino también por lo arriesgado, mucho más aún si se tiene en cuenta que involucra al presidente Javier Milei.

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Ámbito accedió, en exclusiva, a un archivo que contiene 1.416 folios en los que consta la charla entre el mencionado Novelli y su partener Franco Brizio. El diálogo comenzó el 13 de enero de 2024 y concluyó el 16 de febrero de 2025, cuando el escándalo por el lanzamiento del token $LIBRA , ya había escalado mundialmente.

Los chats con Brizio exponen una certeza: Novelli estaba seguro de que no había ningún tipo de límites, al punto que mientras buscaba retacear el precio del lugar donde quería llevar adelante el Tech Forum , el 14 de junio de 2024, le enviaba estos mensajes a Brizio:

-No e a posible pagar todo cash sin factura? (sic)

-Eso es re importante amigo

-Porque sino hay que justificar millones

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Sin embargo, la propuesta no se quedaba ahí, ya que en el caso de que tuvieran que facturar había encontrado la manera, y lo explicita en los siguientes chats.

-Igual ya me dijo uno de los socios.

-Que tenemos una empresa.

-Que puede facturar el evento.

-Así que estaríamos ok.

La respuesta de Brizio estuvo a la altura de cómo se manejaba Novelli.

-Dale, igual voy a pelear sin factura.

-Así se ahorran una moneda.

Novelli, que desde el primer mes de gobierno de Javier Milei buscaba avanzar en la organización de Tech Forum en nombre del Presidente y su hermana Karina, intentaba reservar -sin los fondos necesarios- el salón Faena Art Center. Al recibir como respuesta que debía apurarse para reservar el lugar tasado en u$s18.900 la jornada, Novelli respondió que no contaba con el flujo de dinero necesario, sino que dependía del pago de los sponsors.

-Estamos esperando que los hijos de puta transfieran así reservamos todo.

Sin embargo, pasaban los días y eso no sucedía. No se sabe si Novelli estaba mintiendo para ganar tiempo o diciendo la verdad. Lo cierto es que, de acuerdo con los mensajes, Brizio habría logrado que el hotel Faena aceptase el pago “cash” sin factura. El 2 de julio Novelli escribe:

- si señor!! y el jueves ya garpan los sponsor. asi que ni bien vovlemos vamos vos y yo a reservar con la guita en mano (sic)

Ámbito ya había revelado chats similares con Roxana Cozzo, que conoció al Presidente y a su hermana durante la extensa estadía en el Hotel Libertador, donde ella se desempeñaba como Banquet Manager. Cozzo, actualmente, forma parte del círculo áulico de la secretaria general de la Presidencia.

“Hola Roxana cómo estás?? Soy Mauricio el amigo de Kari y Javi milei” (sic). Así se presentaba Novelli.

El garante del negocio era el presidente de la Nación. Es por eso que, retornando a las conversaciones con Brizio, Novelli le garantizaba que la presencia de Milei era un “250%” segura.

El vínculo con Brizio trasciende lo comercial ya que le conseguía a Novelli y a su socio Jeremías Walsh el acceso a diferentes fiestas tanto en Argentina como en el exterior, como por caso durante un viaje a Estados Unidos.

La vida le sonreía a Novelli. Mientras programaba “jodas” en un enorme barco en Miami, donde abonó dos entradas (para él y Walsh) por u$s1.200, avisaba que debía reportarse en la Casa Rosada.

En esas reuniones en la Rosada, Novelli se encontraba con Karina Milei y Manuel Adorni, según dice en sus chats. En ellos, Karina le pide un “gran recibimiento”.

Como se le había caído el Faena, Novelli manejaba opciones de cualquier tipo para llevar al Presidente. Una de ellas fue el Casino de Puerto Madero, a propuesta de su compañero de fiesta. La improvisación era total. Novelli tanteaba indiscriminadamente lugares y, acto seguido, preguntaba qué “minitas así muy conocidas” habían ido a una fiesta en Osten. A lo que Brizio, le respondía con nombres de influencers.

Al no poder pagar el Faena Art Center, pensaron en el Hotel Hilton, pero Brizio le advirtió que allí debería abonar u$s100.000. Cinco veces más que la opción anterior.

Finalmente, el 1 de agosto, reaparece en el radar el Hotel Libertador, donde finalmente se llevó a cabo el Tech Forum.

En todo momento, Novelli deja en claro dos cosas. Primero, el evento era organizado con el apoyo de Presidencia de la Nación. Segundo, cualquier cambio debía tener la aprobación de Javier Milei. Javier y Karina Milei “quieren un lugar imponente”, dice Novelli. Era el primer paso de un plan expansivo, ya que había imaginado organizar eventos similares en Paraguay y en Madrid, España.

Sin embargo, en febrero de 2025 lo aguardaban malas noticias. La fiesta estaba por terminar.