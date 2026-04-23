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23 de abril 2026 - 08:35

Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 23 de abril

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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Depositphotos

El dólar oficial minorista cotiza a $1.350 para la compra y a $1.400 para la venta en el Banco Nación (BNA) este jueves 23 de abril. En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.400,59 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 23 de abril

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.375,50.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 23 de abril

El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 23 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.820.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 23 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.456,23, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 23 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s77.582, según Binance.

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