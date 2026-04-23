El dólar oficial minorista cotiza a $1.350 para la compra y a $1.400 para la venta en el Banco Nación (BNA) este jueves 23 de abril. En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.400,59 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 23 de abril
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El dólar global se fortalece ante la creciente preocupación por la guerra entre Irán y Estados Unidos
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Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 23 de abril
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 23 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.375,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 23 de abril
El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 23 de abril
El dólar CCL cotiza a $1.471,89 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 23 de abril
El dólar MEP cotiza a $1.414,42 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 23 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.820.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 23 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.456,23, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 23 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s77.582, según Binance.
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