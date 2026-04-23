Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 23 de abril

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.350 para la compra y a $1.400 para la venta en el Banco Nación (BNA) este jueves 23 de abril. En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.400,59 para la venta.

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.375,50.

El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.471,89 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0% .

El dólar MEP cotiza a $1.414,42 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8% .

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 23 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.820.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 23 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.456,23, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 23 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s77.582, según Binance.