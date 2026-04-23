Bloqueo, tregua frágil y riesgo regional: la guerra entre Irán y EEUU abre una fase de desgaste con impacto global

Sin plazos para la paz, EEUU endurece el bloqueo naval, la tregua se estira sin certezas y la tensión regional amenaza con escalar.

Buques petroleros desviados y tensión en el estrecho de Ormuz: el bloqueo naval de EEUU marca el ritmo del conflicto.

Estados Unidos sostiene el bloqueo naval contra Irán, extiende una tregua sin fecha definida y enfrenta un estancamiento diplomático que agrava la incertidumbre, mientras en paralelo se desarrollan movimientos clave en Washington y crecen los focos de tensión en Medio Oriente , con consecuencias que ya impactan en la seguridad regional y el mercado energético global .

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El conflicto entra en una etapa de desgaste sin un calendario concreto para su resolución. Las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán fueron canceladas esta semana en Pakistán , dejando el proceso diplomático en pausa. En ese escenario, el presidente Donald Trump afirmó el miércoles que no hay un plazo establecido para el fin de la guerra y decidió prorrogar el alto el fuego tras el fracaso de las negociaciones con Teherán.

La guerra entra en una fase de desgaste sin plazos claros y con una tregua cada vez más frágil.

El mandatario también sostuvo que no hay “ninguna presión” en torno al alto el fuego ni motivaciones electorales detrás de su estrategia. “La gente dice que quiero terminar con esto por las elecciones de mitad de mandato, pero no es cierto”, aseguró, al remarcar que su objetivo es “conseguir un buen acuerdo para el pueblo estadounidense”.

En la misma línea, la Casa Blanca insistió en que la campaña de presión económica está dando resultados. “No pueden ni siquiera pagar a su propia gente como resultado de esta presión económica que el presidente Trump ha ejercido sobre ellos”, señaló su vocera, Karoline Leavitt . El propio Trump fue más directo: “El bloqueo les asusta aún más que los bombardeos”.

El cerco naval se intensifica en pleno estancamiento diplomático

Mientras la diplomacia se enfría, el frente militar se mantiene activo. El Comando Central de Estados Unidos informó que desvió 31 buques (en su mayoría petroleros) obligándolos a regresar a puerto o cambiar de rumbo como parte del bloqueo naval sobre Irán. Además, fuerzas estadounidenses incautaron un buque con bandera iraní en el golfo de Omán y abordaron otra embarcación sancionada en el océano Índico.

militares eeuu (1) Washington intensifica la presión económica y militar mientras la diplomacia permanece estancada.

En paralelo, se registraron cambios internos en la estructura militar: el secretario de la Marina, John Phelan, fue destituido de forma “efectiva de inmediato”, según confirmó el Pentágono, en medio de la continuidad del conflicto marítimo.

A nivel estratégico, funcionarios estadounidenses advirtieron que desminar completamente el estrecho de Ormuz podría demandar hasta seis meses una vez finalizada la guerra, un escenario que fue calificado como “inaceptable”.

Irán endurece su postura y denuncia incoherencias

Desde Teherán, la respuesta fue elevar el tono. El presidente Masoud Pezeshkian denunció que el “bloqueo y las amenazas” de Estados Unidos representan obstáculos directos para cualquier negociación y cuestionó la coherencia de Washington. Según afirmó, “el mundo ve su interminable retórica hipócrita y la contradicción entre sus palabras y sus acciones”.

En la misma línea, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, advirtió que “un alto el fuego total solo tiene sentido si no se ve violado por el bloqueo naval y la toma de rehenes de la economía mundial”.

Pese a las tensiones, desde la Casa Blanca minimizaron algunos episodios recientes. Trump aseguró que los buques capturados en el estrecho de Ormuz “no eran barcos estadounidenses”, mientras su vocera aclaró que se trataba de “dos buques internacionales” y que el hecho no constituye una violación del alto el fuego.

Estrecho de Ormuz Ormuz, en el centro de la disputa: buques desviados, presión militar y riesgo para el comercio global. Voi

Negociaciones paralelas entre Israel y Líbano

En paralelo al estancamiento con Irán, Washington acoge este jueves una nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano para intentar sostener una tregua de diez días. El acuerdo, impulsado por Estados Unidos, permite a Israel “preservar su derecho a tomar todas las medidas necesarias en legítima defensa” y exige al gobierno libanés frenar las acciones de Hezbolá.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, afirmó que su país no tiene “desacuerdos serios con el Líbano” y expresó su voluntad de “tender la mano en señal de paz”, al tiempo que pidió “colaboren” contra el grupo armado.

Sin embargo, la situación sobre el terreno complica el diálogo. En los últimos días se registraron nuevos ataques, y un bombardeo en el sur del Líbano dejó como saldo la muerte de la periodista Amal Khalil, lo que generó una condena internacional.

libano onu (1) En paralelo, Israel y Líbano negocian en Washington bajo la sombra de nuevos ataques.

Presión interna en EEUU y advertencias en la región

En el frente político interno, el Senado estadounidense volvió a rechazar una iniciativa para limitar los poderes bélicos de Trump, que buscaba exigir aprobación del Congreso para futuras acciones militares contra Irán.

Al mismo tiempo, la embajada de Estados Unidos en Beirut instó a sus ciudadanos a abandonar el Líbano ante “riesgos constantes de terrorismo y secuestro”, reflejando la fragilidad del escenario regional.

Con un bloqueo que presiona sin asfixiar completamente, una tregua sostenida en equilibrio precario y negociaciones sin rumbo definido, la guerra entre Estados Unidos e Irán entra en una fase de desgaste prolongado, donde cada movimiento puede redefinir el tablero geopolítico.

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