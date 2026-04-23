Dólar e inflación: qué esperan los gurúes financieros para lo que queda del 2026

Más de 40 economistas relevados por FocusEconomics prevén un tipo de cambio de $1.699 para diciembre, por debajo de estimaciones previas. Al mismo tiempo, elevaron la proyección de inflación anual al 29%. Algunos bancos incluso ven al dólar cerrando por debajo del valor actual.

Qué análisis hacen los 40 economistas que forman parte del estudio.

Las principales consultoras y bancos internacionales ajustaron sus proyecciones para la Argentina y dejaron una señal clara: esperan un dólar más bajo hacia fin de año, pero una inflación algo más elevada que la prevista meses atrás.

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Según el último relevamiento de FocusEconomics, que reúne estimaciones de más de 40 economistas, e l tipo de cambio mayorista cerraría diciembre en $1.699,2. El dato representa una corrección a la baja frente a los $1.713 estimados en el informe anterior.

Con ese escenario, el mercado proyecta una devaluación de 16,8% para todo 2026, por debajo de la inflación esperada y con un peso que seguiría apreciado en términos reales.

Entre los pronósticos más llamativos aparecen 17 economistas que ubican al dólar de diciembre por debajo del techo actual de la banda cambiaria definida por el Banco Central. Incluso, algunas entidades estiman valores inferiores a la cotización actual.

Hoy el dólar mayorista ronda los $1.375,5, tras acumular una caída de 5,6% en lo que va del año. Sin embargo, entre las proyecciones más bajas aparecen:

Barclays Capital: $1.335

Pezco Economics: $1.382

4Intelligence: $1.460

Moody's Analytics: $1.478

EMFI: $1.501

JPMorgan: $1.550

Quantum Finanzas: $1.603

Los analistas consultados señalan que la estabilidad del dólar responde a una combinación de mayor oferta de divisas y menor demanda privada.

Entre los elementos destacados figuran:

Ingreso de dólares de la cosecha gruesa

Emisiones de deuda corporativa en moneda extranjera

Menor compra de dólares para atesoramiento

Mejora de la confianza empresaria tras las elecciones de 2025

Avances en reformas económicas

Desde FocusEconomics remarcaron además que una buena cosecha, mayores exportaciones energéticas y reformas orientadas a reducir costos empresariales colaboran con el escenario cambiario actual.

Inflación: corrigen al alza

Mientras las proyecciones cambiarias bajan, la inflación esperada volvió a subir. Los economistas relevados por FocusEconomics ahora estiman un aumento de precios de 29% para todo 2026, dos puntos porcentuales por encima del sondeo previo.

Esto sugiere que, aunque el dólar siga funcionando como ancla nominal, persisten tensiones inflacionarias vinculadas a precios regulados, combustibles y dinámica interna de costos.

inflacion dolar pesos bimonetarismo.jpg Mientras las proyecciones cambiarias bajan, la inflación esperada volvió a subir. Depositphotos

El consenso entre analistas es que el corto plazo luce ordenado gracias al ingreso de dólares del agro y a una demanda contenida. Sin embargo, la principal duda se concentra en lo que ocurra después de julio: cuánto podrá comprar el Banco Central, cómo evolucionará el calendario de deuda y si el Gobierno logrará sostener la recuperación económica sin tensiones cambiarias. Por ahora, los gurúes del mercado ven un dólar más tranquilo de lo previsto, pero una inflación todavía lejos de estar resuelta.