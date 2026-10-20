Diego Santilli recibió al PRO en Casa Rosada para avanzar con el Presupuesto y la reforma electoral

Cristian Ritondo y Fernando de Andreis se reunieron con funcionarios en Casa Rosada. La agenda también incluyó los proyectos de Defensa de la Soberanía Nacional y biocombustibles.

El Gobierno y el PRO mantuvieron este martes una nueva reunión en Casa Rosada para abordar los principales proyectos de la agenda legislativa oficialista . El encuentro tuvo entre sus ejes el Presupuesto 2027 y la reforma electoral , dos iniciativas para las que la administración de Javier Milei busca reunir apoyos en el Congreso.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , recibió al presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo , y al secretario general del partido a nivel nacional, Fernando de Andreis . También participaron el titular de la Cámara baja, Martín Menem , y el responsable político de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem .

Según la información oficial, durante la conversación se analizaron además la ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la ley de biocombustibles . La comunicación difundida tras el encuentro no detalló compromisos de votación ni modificaciones acordadas sobre los textos.

La reunión dio continuidad al canal de negociación que ambos espacios abrieron en agosto, después de un contacto entre Mauricio Macri y Karina Milei . En aquella oportunidad, las delegaciones habían acordado sostener encuentros periódicos para coordinar el trabajo parlamentario y explorar entendimientos políticos hacia 2027.

El proyecto presupuestario ya había ocupado un lugar central en la reunión del 24 de septiembre , cuando Ritondo expresó una disposición general a acompañarlo, aunque advirtió que el bloque debía revisar sus artículos y planteó diferencias en materia de discapacidad.

“El Presupuesto es gigante y hay que mirar punto por punto, pero en general diría que estamos bastante de acuerdo”, había señalado entonces el jefe de la bancada del PRO. Ese respaldo general convivía con el reclamo de participar en la revisión de las iniciativas antes de su tratamiento.

La nueva ronda de conversaciones se produjo mientras el oficialismo intenta acelerar su agenda en un calendario parlamentario cada vez más ajustado. Este martes también se reunió la mesa política del Gobierno, que discutió los proyectos pendientes y las negociaciones con los gobernadores aliados.

La reforma electoral y las conversaciones hacia 2027

Otro de los asuntos abordados fue la reforma electoral, que incluye la discusión sobre el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La intención del Ejecutivo de eliminarlas o suspenderlas mantiene abiertas las negociaciones con los aliados y los mandatarios provinciales.

El diálogo legislativo se desarrolla en paralelo a los contactos por una eventual alianza para las elecciones del próximo año. Sin embargo, la continuidad de las reuniones no se tradujo hasta ahora en un acuerdo electoral anunciado. En septiembre, Ritondo había marcado esa distancia: “La elección está lejos, con lo cual hablar de acuerdo electoral también está lejos”.

En el comunicado sobre el encuentro de este martes, el Gobierno concentró la información en los proyectos parlamentarios y no informó definiciones sobre candidaturas o acuerdos distritales.